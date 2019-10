"J'en ai ramassé trop"... Le coup de gueule d'un médecin urgentiste face à l'hécatombe de motards tués sur la Côte d'Azur

"Voilà il faut que je parle, que j’ouvre encore ma gueule.

En janvier 1975 je me suis installé à Saint-Vallier-de-Thiey comme médecin généraliste et je me suis rapidement engagé chez les sapeurs-pompiers comme médecin volontaire. Cela fait 44 ans. Je suis resté engagé jusqu’à l’âge de 55 ans soit 27 ans de bottes, de secours et ensuite j’ai continué comme médecin au SAMU 06 à Nice puis au SAMU 04 à Digne les bains.

Cette route Napoléon ancienne RN85 actuellement route départementale 6085 dans les Alpes Maritimes, Route Départementale 4085 dans les Alpes de Haute Provence, il y en a même un bout entre le Logis du Pin et La Bâtie de Peyroules qui pourrait s’appeler la route 83085 commune de La Martre, cette route a encore tué un motard hier dimanche.

Nicole ma petite infirmière de femme me disait que les élus ne savaient plus quoi faire pour avertir les motards de la dangerosité de cette route magnifique et trop belle!

Elle voulait proposer que l’on mette des silhouettes au bord des routes là où il y avait eu des morts, puis trouvant cela trop morbide elle pensait qu’il fallait y mettre des bouquets de fleurs.

J’ai imaginé le nombre de silhouettes et de bouquets entre Grasse et Grenoble.

Et puis ma mémoire s’est ouverte libérant mes morts, ceux de mon cimetière personnel. Depuis le croisement de la prison de Grasse jusqu’à l’entrée de Digne les Bains j’ai ramassé des motards blessés et qui sont morts! Le dernier au Cousson, d’autres auxquels j’ai été la derrière personne à parler et qui sont morts entre mes mains.

Cet autrichien que je voulais rassurer en lui disant que l’hélicoptère arrivait et qui voulait voir une belle urgentiste venir le soigner (et c’est Christian R. qui est sorti du Dragon 06) et qui est mort à l’arrivée à Grasse.

Beaucoup d’autres encore, trop et je vous passe les détails horribles qui refusent de quitter ma mémoire.

Hier dimanche à Saint-Vallier j’entends un VSAB partir puis les gendarmes puis un autre véhicule sapeur-pompiers et je dis à mon fils Stéphan maintenant on va entendre l‘hélicoptère arriver.

J’en ai assez, je ne peux pas m’y habituer je ne peux plus accepter cela.

Je ne fais plus partie des équipes d’interventions (sauf encore un peu en régulation 15 à Digne).

Alors si vous voulez bien partager ce message pour vos amis motards pour en sauver un seul. Merci."