Jean Castex fera un point sur les étapes de déconfinement à l'issue du Conseil des ministres ce mercredi

Plusieurs voix se sont élevées pour demander d'avancer la levée du couvre-feu prévue en principe le 30 juin, l'un des thèmes abordés mercredi matin en Conseil de défense sanitaire, selon une source gouvernementale.

Au lendemain du match de l'Euro France-Allemagne qui a vu la victoire des Bleus et des milliers de supporters se masser dans les rues et sur les terrasses à Paris, parfois sans masque, le patron des députés LREM Christophe Castaner a estimé mercredi que le "match" contre le Covid, pour enlever le masque à l'extérieur, n'était encore "pas gagné", l'opposition appelant elle aussi à la prudence et à des règles claires.

"Les gestes barrières restent la meilleure façon de combattre" le virus, a ajouté sur France 2 Christophe Castaner, reconnaissant le "besoin de respiration, cette envie de fêter cette première victoire de l'Equipe de France".

Dans l'opposition, le porte-parole du PS Luc Carvounas a mis en garde sur Public Sénat contre une fin de l'obligation du masque en extérieur "à compter du 1er juillet" préparée selon lui par le gouvernement: ce serait "trop tôt", et ça ne pourra être possible selon lui que "quand on aura suffisamment de Françaises et de Français vaccinés", a-t-il estimé en disant avoir été "consulté par la préfète du Val-de-Marne sur un décret préparé par le gouvernement" à ce sujet.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a appelé mardi à la "vigilance collective" face au variant Delta. "Dans les prochaines semaines, le port du masque reste la règle telle qu'elle a été fixée, il n'y a pas lieu d'en changer", a-t-il souligné.