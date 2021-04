Je travaille Monaco, comment déclarer mes revenus vu que je n'ai pas de prélèvement à la source?

Bonjour Alex,

Pour vous répondre, nous avons contacté les experts fiscalités de la Direction générale des finances publiques (DFIP).

Selon eux, vous devez dans ce cas remplir une déclaration 2047 (déclaration annexe des revenus de source étrangère).

"Vous y reportez simplement en première page le montant de votre salaire net imposable et indiquer qu’il provient de Monaco. Puis reporter ce même montant sur votre déclaration principale dans la case 1AG (et non 1AJ comme pour les salaires de source française) ou 1BG (au lieu de 1BJ) si vous êtes déclarant 2. Le prélèvement à la source prend la forme d’acomptes contemporains prélevés sur votre compte bancaire. N’oubliez pas de renseigner vos coordonnées bancaires sur la page "Gérer mon prélèvement à la source" de votre Espace particulier."

Cordialement.