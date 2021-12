Je ne suis pas vacciné, un test PCR négatif me permettra-t-il d'aller au restaurant quand le pass vaccinal sera en vigueur?

Bonsoir Kevin,

Selon toutes vraisemblances, la réponse est non. Nous en saurons plus en janvier prochain mais selon Jean Castex, les tests ne seront plus autorisés. Ce pass ne pourra être activé qu'avec un schéma vaccinal complet et non plus un simple test négatif, a annoncé vendredi le Premier ministre Jean Castex.

"Il n'est pas admissible que le refus de quelques millions de Français de se faire vacciner mette en risque la vie de tout un pays et entame le quotidien d'une immense majorité de Français qui a joué le jeu depuis le début de cette crise, alors nous avons décidé avec le président de la République qu'un projet de loi sera soumis au Parlement début janvier notamment pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, et durcir les conditions de contrôle et de sanctions contre les faux pass", a expliqué Jean Castex lors d'une allocution à Matignon.

Bonne soirée,

La rédaction.