Je n'ai pas de pass vaccinal mais je n'ai pas envie de m'arrêter de vivre. Quelles activités puis-je faire?

Bonjour Kevin,

Comme vous le savez sans doute, le pass vaccinal a été mis en place pour inciter à la vaccination. Ainsi, très peu de lieux n'y sont pas soumis.

Le pass vaccinal ne s'applique pas dans les services et transports publics (métro, bus de ville, tramways, tribunaux, mairies, La Poste...), mais également les commerces et centres commerciaux. Notez toutefois que vous devrez le présenter dans les lieux de restauration des centres commerciaux et que les trajets en TGV sont eux aussi, soumis à ce sésame.

Les lieux d'éducations seront aussi exemptés de pass vaccinal comme les collèges, lycées, universités, écoles supérieures...

Dans le registre des loisirs, vous ne pourrez pas faire grand chose. Les navires ou bateaux de croisière sans restauration ni hébergement, sont ouverts à tout le monde, en revanche. Pour les parcs et jardins, ils sont également accessibles librement, sans pass.

Mais vous pouvez toujours vous promener en forêt ou en bord de mer, pique-niquer sur la plage ou à la campagne. Faire des activités sportives avec des amis, en extérieur, visiter des expositions en plein air...