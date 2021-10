"Je lui avais proposé un rôle dans L’aventure, c’est l’aventure": les confidences de Claude Lelouch à propos de Bernard Tapis

"J’ai vu Bernard dimanche dernier chez lui rue des Saints-Pères", confie Claude Lelouch. "Nous sommes allés l’embrasser avec Gérard Darmon. Il était encore très lucide et optimiste, mais nous étions conscients que c’était la fin. Lui y croyait encore. Bernard pensait qu’un miracle de plus aurait lieu. Il nous a fait un numéro de voix. "Tu vois, ma voix revient! Donc, si on doit tourner, ça ira!". Bernard devait avoir un rôle dans la deuxième partie de ma trilogie (L’amour, c’est mieux que la vie qui sortira en salles au début 2022, NDLR)."

"Il me disait: Tu m’as sauvé la vie!"

Tapie et Lelouch, c’est une longue histoire. "Je l’ai connu il y a près de cinquante ans alors qu’il débutait en tout. Il voulait louer le Club 13, ma salle de cinéma pour ses affaires. J’ai accepté. La première fois que je l’ai vu, il vendait aux gens qu’il avait réunis là des cartes en leur offrant des ristournes sur tout ce qu’ils achetaient, selon le principe de la centrale d’achat. Il était très fort et ça marchait. À l’époque, je préparais le tournage de L’Aventure, c’est l’aventure et je lui ai proposé le rôle d’un des cinq voyous, celui d’Aldo Maccione. Comme il était déjà très pris, il ne pouvait pas se dégager huit semaines d’affilée pour tourner. Il a donc refusé le film". Depuis, le réalisateur et l’homme d’affaires ne se sont plus quittés. "Quand je suis venu le chercher pour faire Hommes, femmes, mode d’emploi, Bernard était au fond du trou, avec la France entière contre lui. Souvent, il me disait: Tu m’as sauvé la vie!"

Plus fort que Luchini!

Aux yeux de Claude Lelouch, Bernard Tapie était un acteur brillantissime. "Un surdoué! Pour tenir tête à Fabrice Luchini, il faut être très fort. D’ailleurs, Bernard a été meilleur que lui. C’était impressionnant. Il a appris son métier d’acteur en 24 heures! Dans la vie, c’était un père formidable, un mari exceptionnel auprès de sa femme Dominique. Pour sa famille, c’était difficile de le suivre parce qu’il boxait dans toutes les catégories. C’était un 4X4 de la vie. Après la mort de Johnny, Charles Gérard et Belmondo, mes Trois Mousquetaires, je suis maintenant le dernier des Mohicans."