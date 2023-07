“J’aimerais pouvoir proposer aux gens de recréer un peu de nature”, Claude Antoniazzi, pépiniériste indépendant à Saint-Martin-du-Var

Qui sont les hommes et les femmes qui façonnent nos territoires? Parce qu'ils s'engagent par conviction ou dans leur travail, ils changent notre quotidien, le repensent et l'améliorent. Nous avons décidé de les rencontrer. Dans cet épisode, Claude Antoniazzi, jardinier visionnaire, amoureux des plantes et ardent défenseur de la nature.