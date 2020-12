Jackpot de 200 M€: le gagnant record de l'Euromillions explique comment il compte utiliser sa fortune

Pour certains, l'année 2020 se terminera comme elle a commencé: dans la morosité. Pour Guy (et c'est un pseudo), elle se termine sous les meilleurs auspices: il est le très heureux gagnant du jackpot de 200 millions d'euros mis en jeu par Euromillions. Une somme qui le place propulse sur le podium des plus gros gains remportés au cours de ces dernières années.

Mais Guy est un homme discret qui ne compte pas dévoiler son identité à part à sa "famille très proche", c'est pourquoi, dans les colonnes du Parisien, l'homme est pris en photo, le visage caché par son chèque et qu'il utilise un pseudo. De lui, nous ne savons finalement pas grand chose si ce n'est qu'il habite dans le sud de la France, qu'il est un ancien cadre "particulièrement sensible à la santé", qu'il a joué "en mélangeant des numéros fétiches, qui correspondent à des événements de sa vie, et des numéros aléatoires", nous indique le quotidien national.

Il veut créer sa fondation

C'est au lendemain du tirage qu'il a compris qu'il était le gagnant de ce chèque faramineux, validé sur Internet. Il précise être resté "hyper zen", d'ailleurs. Et pendant que d'autres se prennent à rêver, à chaque tirage, de ce qu'ils feraient avec autant d'argent, Guy lui, a déjà plusieurs idées en tête: aider et gâter ses proches et notamment sa fille, à qui il envisage d'offrir une nouvelle voiture, et créer sa fondation.

"Quand l'argent tombe du ciel, il faut en faire quelque chose et aider ceux qui n'ont pas autant de chance. Sinon, ça n'a pas de sens", dit-il à nos confrères. Cette fondation devrait venir en aide aux hôpitaux, mis à très rue épreuve durant la crise sanitaire. Il compte d'ailleurs y injecter "plusieurs dizaines de millions" et de faire des dons. "Si j'arrive à faire vivre et grandir ma fondation, là j'aurai tout gagné", dit-il. Un gagnant altruiste donc, qui pourrait bien se transformer en Père Noël d'ici quelques mois.