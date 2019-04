INTERVIEW. Julien Lauprêtre, président du Secours populaire: "cet élan de solidarité est une nouvelle résistance"

Il aavit rendu l'été moins amer pour plus de 60.000 "oubliés des vacances". Il songeait déjà aux défis de la rentrée, de Noël, des futurs combats qui l'attendent. Et le combat, Julien Lauprêtre le connaissait.

Ancien Résistant communiste, président du Secours populaire depuis 1955 non-stop, à 92 ans, il était l'infatigable "avocat des pauvres".

Son constat brut sur la précarisation de la société, sa volonté farouche de l'endiguer, son éternelle vivacité d'esprit font de l'homme un régal à interviewer. Même par téléphone. Récit d'un combattant.

Quel bilan tirez-vous de l'été pour les oubliés des vacances?

"Nous avons lancé cette idée il y a une vingtaine d'années. Au début, tout le corps enseignant, tous les responsables d'associations disaient: "ça ne sert à rien. Il faut leur offrir de vraies vacances!" Sauf que je n'en ai pas les moyens. Aujourd'hui, ils ont changé d'avis. Les enseignants sont unanimes: le gosse qui est parti en vacances, ne serait-ce qu'une journée, a un meilleur parcours scolaire ensuite. C'est ça, le sens: offrir aux jeunes une journée de bonheur. En tout, plus de 60.000 vont en bénéficier."

Au-delà de combler un manque, vous regonflez ainsi chez un jeune l'estime de lui-même?

"C'est ça. Il devient un gosse comme les autres. Quand le gosse rentre à l'école, s'il est à sec quand on lui demande: "Qu'as-tu fait pendant tes vacances?", il est malheureux. Alors que s'il a vu la mer pour la première fois, la tour Eiffel ou un parc d'attraction, il décrit cela comme s'il avait passé trois semaines à Saint-Tropez!"

Le constat reste préoccupant sur le nombre d'"oubliés"?

"Très peu de gens viennent nous voir pour partir en vacances. Ils viennent chercher à manger - nous avons distribué 180 millions de repas en 2017. Mais quand on leur propose, ils nous disent: "On n'est jamais partis." J'ai en tête l'exemple douloureux d'un couple avec deux enfants pour qui nous avions réservé un bungalow au bord de la mer. Ils n'étaient pas au rendez-vous… parce qu'ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas de valise! C'est toute une société qui ne vit pas comme l'autre. Un Français sur deux, un gosse sur trois ne part pas. C'est pourtant un droit, pas un passe-droit."

Même sous le soleil de la Côte d'Azur, le besoin de s'évader est tout aussi prégnant?

"Tout à fait. D'ailleurs, on m'a dit que la journée des oubliés a été un grand succès chez vous [Le week-end dernier, 2.000 enfants issus de toute la région Paca se sont rassemblés à la plage à Hyères.]. Les gosses étaient contents. Au début, on disait aux enfants: "Prends ton maillot de bain et une serviette." Aujourd'hui, on a des animations sur la plage, des spectacles, des majorettes… et des cadeaux. Si j'ose dire, c'est une journée de riches pour enfants de pauvres!"

Comment parvenez-vous à financer de tels projets?

"Grâce aux grandes campagnes du Secours populaire, au porte-à-porte, aux kermesses tout au long de l'année… 80% de notre budget vient de nos propres initiatives."

Comment aider le Secours pop'?

"Avec l'argent. Mais aussi à travers les bénévoles. Nous en avons plus de 81.000, mais il y a de la place pour faire toujours plus et mieux."

Sans eux, impossible de faire "tourner la boutique"?

"Oui. Les bénévoles soulèvent des montagnes! Celui qui fait du bénévolat devient différent. Le passage sur Terre est si court, autant être utile à quelque chose."

Vous ne subissez pas la crise du bénévolat actuelle?

"Ce n'est pas notre cas. Peut-être grâce à la totale indépendance du Secours populaire. Nous, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit! Il y a aussi une dynamique. Après les journées des oubliés, on prépare déjà les Pères Noël verts, couleur de l'espérance, à laquelle vont souscrire des milliers de gens."

Que pèse le Secours pop' dans le paysage associatif actuel?

"Nous sommes la première association de France. Nous avons plus d'un million de membres, nous sommes présents dans tous les départements. L'une de nos forces, c'est la décentralisation."

Vous n'entrez pas en concurrence avec les "gros" du secteur?

"Non, non. On travaille en bonne intelligence. Je ne vous dis pas que, dans un village, ça ne va pas s'engueuler sur la date du repas de Noël… Mais on ne se tire pas dans les pattes. C'est un grand succès de la vie associative en France."

Mais c'est symptomatique d'une société en crise et d'un Etat qui se désengage, non? En théorie, vous ne devriez pas être là!

"C'est sûr. Voilà pourquoi, après une grande initiative, j'invite à "lever notre verre à la dissolution du Secours populaire"! Mais ça reste une boutade. Ce n'est pas pour les prochaines générations…"

Des enquêtes décrivent un niveau de vie en amélioration, contrastant avec une pauvreté en hausse. Comment l'expliquer?

"Ceux qui pensent cela, qu'ils viennent voir. Aucun département ne nous dit que la pauvreté a reculé. On a de plus en plus de demandes, de petits commerçants qui vivent la "descente aux enfers". ça s'élargit. Les retraités viennent demander à manger. Moi qui suis de leur génération, quelle n'est pas ma peine quand je vois des gens qui ont travaillé toute leur vie et n'ont plus rien dans le frigo!"

D'autant que franchir le pas de venir vous voir n'est pas aisé…

"C'est pourquoi, quand on reçoit les gens, on leur dit: "Et vous, ne pourriez-vous pas faire quelque chose pour vous en sortir?" Vous savez cuisiner? Venez former un atelier de cuisine. Vous chantez bien? Venez créer une chorale. L'idée, c'est d'aider les gens à s'en sortir. C'est le contraire de la charité. Je pourrais vous citer des dizaines de cas, y compris chez vous, où des gens qui étaient venus demander sont devenus responsables départementaux."

Sous quels auspices s'annonce cette rentrée?

"Il y a beaucoup plus de demandes que d'habitude chez les jeunes. Y compris pour manger, s'habiller ou se loger. On essaie de créer dans les facultés des groupes qui font la solidarité sur place."

Beaucoup de familles sont-elles handicapées pour scolariser leurs enfants, faute de moyens?

"Tout à fait. A cela s'ajoutent des problèmes de santé. On a signé une lettre d'intention avec les médecins pour les encourager, quand ils le peuvent, à recevoir gratuitement. Cette nouvelle solidarité se développe dans tous les corps de métiers."

Prise de conscience citoyenne face aux carences de l'Etat?

"Un élan de solidarité est en train de se développer dans notre pays. Le nombre d'associations grandit, les maraudes pour les SDF se développent… C'est une nouvelle résistance. Regardez les réfugiés: malgré les campagnes contre eux, des gens les invitent à manger, à venir prendre une douche…"

Vous-même, à 82 ans, avez un parcours bien rempli…

"J'ai été embauché au Secours populaire en septembre 1954. à l'époque, c'était une petite association [émanation des Jeunesses communistes, Ndlr] qui ne consacrait pas tout son temps à la solidarité, pas totalement indépendante. Aujourd'hui, elle l'est. On est des aiguillons des pouvoirs publics. On n'est pas des procureurs; on est des avocats des pauvres! Après l'élection de M. Macron, je lui ai dit: "Vous savez qu'un gosse sur trois ne part pas en vacances? Voilà ce que fait le Secours populaire. Et vous?" ça a payé. Un mois après, il est venu dans un centre pour ces gamins. Il a été tellement impressionné qu'il a gardé contact avec un gosse… qu'il a embarqué à Moscou pour la Coupe du monde de foot."

Qu'attendez-vous du plan pauvreté du gouvernement?

"Je voudrais bien me tromper, mais je n'y crois pas. Pour l'instant, la précarité gagne du terrain dans notre pays. On a quand même aidé 3 millions de personnes l'an dernier: c'est bien que ça monte…"

Vous n'êtes jamais découragé?

"Découragé, non! Je viens d'aller à la journée des oubliés à Cabourg, de visiter quatre de nos villages Copains du monde… C'est très fatigant, oui. Mais comme disait ma mère qui m'envoyait courir: "C'est de la bonne fatigue!""