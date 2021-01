INTERVIEW. Comment ces scientifiques décortiquent le bruit en ville pour mieux le réguler?

Quels paramètres Prenez-vous en compte pour mesurer le bruit?

"On prend en compte le temps et le volume (quantité d’énergie). On utilise des sonomètres, en réseau ou ponctuellement. Le fil directeur c’est le ressenti des gens. Par exemple, à Lyon, on est sur une stagnation et une diminution du volume du bruit auquel les gens sont, avec le temps, toujours plus sensibles. Dans l’ensemble, les coûts de mesure sont moins chers aujourd’hui car on s’appuie sur le crowdsourcing, le développement participatif et les outils connectés.

On peut obtenir une modélisation en 3D de la ville. On prend ensuite les trafics des véhicules auxquels on attribue une puissance acoustique. Ensuite, on fait rayonner cette puissance dans la ville sur la façade des bâtiments pour en mesurer l'impact dans l'architecture de la ville. Chez Acoucités, on espère mettre en place des modèles dynamiques qui vont permettre de prendre en compte les déplacements des individus.

Tout cela nous permet de travailler sur des solutions à trois niveaux.

Le premier niveau, c’est l’émission, c’est-à-dire faire que la source, par exemple le moteur ou le contact pneu/chaussée, émette le moins de bruit possible.

Le deuxième, c’est la propagation du bruit, c’est-à-dire, travailler par exemple, pour la réguler, à la construction d’écrans.

Enfin, le dernier niveau, c’est la réception du bruit. Dans ce cas, on peut agir en instaurant, par exemple, des double-vitrages.

En s’intéressant à ces trois niveaux, on peut agir de façon technique et fonctionnelle en jouant sur la vitesse, sur le type de trafic. Pour ce qui est du trafic, par exemple, on peut réguler le volume, en limitant le nombre de voies ou en développant des moyens de transports en commun qui vont pouvoir réduire le débit des voitures par exemple. Une solution concernant le trafic routier, c’est aussi de le recouvrir, en le faisant passer sous terre."