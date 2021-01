INTERACTIF. Ils vivent l'enfer chez eux à cause du bruit

Alain vit à Nice au-dessus de la voie Mathis. 47 décibels fenêtres fermées, presque le double une fois ouvertes. Nora habite le Luc-en-Provence, à proximité de la base militaire de l'aviation légère de l'armée de l'air, au Cannet-des-Maures. En centre-ville de Nice, Carla et Lin-Mi ont souffert durant 5 ans du système de ventilation d'une boulangerie. Comme eux, à Juan-les-Pins et Toulon, Françoise et Dominique sont exposés à leur domicile à une nuisance sonore régulière, lorsqu'elle n'est pas continue.

Quels bruits? Quels effets? Et quelles solutions pour y remédier? Nous avons posé ces questions à ces cinq Varois et Azuréens, leurs réponses sont à découvrir dans le module ci-dessous (cliquez sur "Commencer").

