INTERACTIF. Ils racontent ce qui leur manque le plus de "la vie d'avant" la Covid-19

Fin 2019, les premiers cas de contamination au Sars-Cov-2 ont été détectés en Chine. Les jours, les mois ont passé et la Covid-19 s’est propagée dans le monde entier. Pour contrer cet "ennemi invisible", responsable de la mort de centaines de milliers de personnes, chaque pays a pris ses dispositions et établi ses propres règles. Contaminations, hospitalisations, décès... confinement, couvre-feu, reconfinement: les chiffres déterminent désormais de quoi demain sera fait. Depuis que le virus est arrivé, nos quotidiens ont changé. Nous avons demandé à nos lecteurs azuréens et varois ce qui leur manquait le plus de "la vie d'avant". Découvrez leurs réponses en cliquant sur "commencer" dans le module ci-dessous. Si le bouton "commencer" ne fonctionne pas, désactivez votre ad-block; si le module ne s'affiche pas correctement ou que vous êtes sur notre application, cliquez ici.