Influenceurs: 5 conseils pour détecter une arnaque

Députés et sénateurs tentent de s’accorder sur une version commune de la proposition de loi pour encadrer le travail des influenceurs. Une urgence toujours plus forte après les polémiques entourant l’influenceur Dylan Thiry, accusé de “proxénétisme” et de “trafic d’enfants”. Depuis 2019, Audrey Chippaux étudie de près les placements de marques par les influenceurs et a créé un compte instagram “Vos stars en réalité” où elle met en garde contre les dérives. Elle pointe ce à quoi nous devons être attentifs.