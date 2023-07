Inflation, coût de la vie... Comment organiser ses vacances cette année? Partagez vos trucs et astuces

Rogner sur les loisirs? Partir moins loin? Mutualiser les dépenses avec familles et amis? Chacun y va de sa petite astuce pour pouvoir s'offrir quelques jours de vacances et changer d'air... quand cela est possible.

Car presque la moitié des Français renoncent à partir en vacances, hors période de crise, selon une étude de l'Observatoire des sociétés. Un chiffre qui tranche avec les 73% de départs prévus par le site Atout France, opérateur de l'Etat en matière de tourisme.

Et vous, comment vous êtes-vous organisés pour pouvoir partir en vacances? N'hésitez pas à participer à notre questionnaire.