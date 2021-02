"Incohérence" ou "respiration", la piétonnisation du bord de mer à Menton en plein confinement crée la polémique

Lili et Monique, 66 ans, restent partagées sur cette piétonnisation. Lili, dont le masque espiègle glisse sous les lèvres, est "super contente. On n’a pas beaucoup de parcs, ici. On est en bord de mer, à l’air libre, en plein soleil... Ils vont sur Mars et nous, on ne pourrait pas sortir ? !"

Lili n’hésitera pas à étirer le plaisir au-delà d’une heure. Pas Monique. Elle estime que cette mesure "fait du tort". Tout comme Susana Teixeira, mère de famille de 42 ans. "C’est une incitation à sortir ! Si la route est fermée, tout le monde va venir avec ses trottinettes, ses vélos..."

Ou sa poussette. Comme celle où Flora Gaspard a placé sa petite Jazz, 20 mois. Cette "maman solo" de 33 ans viendra prendre l’air, ce week-end encore, sur la promenade du Soleil. Piétonne ou pas, qu’importe au final, tant le casse-tête sanitaire la laisse perplexe. "Confiner le week-end, je trouve que ça ne sert à rien. Dans ce cas, mieux vaut un vrai confinement."