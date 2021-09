Incendie dans le Var: la forte végétation responsable de la propagation du feu? Le grand flou autour des responsabilités

Quid de la végétation près de l'aire d'autoroute?

Quelques heures à peine après le départ du feu le 16 août, près de l'aire d'autoroute des Sigues à Gonfaron, les investigations ont été lancées pour comprendre la cause de l'incendie ravageur. Une cellule spécialisée dans la recherche des causes de l’incendie était en action sur l’aire des Sigues.

Ils sont plus d'une vingtaine (gendarmes, pompiers, agents de la Direction départementale des territoires et de la mer et de l’Office national des forêts du Var) à participer à la cellule d’investigation spécialisée "recherche des causes et circonstances d’incendies" (RCCI). À ce jour, l'origine humaine ne fait plus de doute selon les enquêteurs et de nombreuses investigations sont menées pour identifier l'auteur.

Mais certains, comme le sénateur Jean Bacci, attendent une analyse précise de "la production du feu qui n'a pas pu être contenu dès le départ". La faute à qui? À quoi?

"Ce que l'on attend c'est de savoir s'il y avait trop de végétaux, voir pas assez de pistes pour intervenir. La propagation a été très rapide. Est-ce qu'il y a eu une incidence par rapport à la biomasse présente à cet endroit?", relève-t-il. Plus concrètement, est-ce que la zone avait été nettoyée, débroussaillée en cette période de sécheresse estivale ?

Soit autant d'éléments qui mis bout à bout parviennent à expliquer l'inexorable course meurtrière du feu dans le massif forestier varois.

pistes DFCI: du flottement

Autre interrogation. Dans les mois qui ont précédé le gigantesque incendie qui était compétent en matière de gestion des pistes DFCI de la réserve nationale?

Jusqu'en 2020, l'entretien des pistes DFCI était du ressort de la communauté des communes Cœur du Var, laquelle a dénoncé cette compétence il y a plusieurs mois. En raison de tensions avec la direction de la réserve? Silence. S'en sont toutefois suivis des mois de flottement, de statu quo.

Le Département ne s'étend pas sur les raisons de la volte-face de la communauté des communes.

"Devant les difficultés à réaliser ces travaux sur le territoire de la Réserve, exprimées par les maîtres d’ouvrage DFCI courant 2020, et en accord avec les services de l’Etat, le Département du Var a délibéré en juin 2021 afin d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux DFCI sur le territoire de la Réserve".

La reprise en main par le Conseil départemental a donné lieu, au printemps dernier, à un premier diagnostic, réalisé en lien avec le SDIS au cours duquel "aucun défaut de maintien en conditions opérationnelles des ouvrages de DFCI au sein du territoire de la réserve" n'est relevé.