Ils squattaient la villa d'un Russe sur la Côte d'Azur au nom de la guerre en Ukraine: des Ukrainiens en garde à vue

C’est un ami du propriétaire qui a alerté la police ce jeudi. Ce dernier, un Moscovite de 57 ans, l’avait mandaté pour aller vérifier que tout était en ordre dans sa résidence secondaire niçoise. Mais la petite villa située au Mont-Boron était en réalité squattée.

Quatre personnes s’y étaient installées et avaient même changé les serrures. Il s’agit de deux couples, composés de trois Ukrainiens et d’un Tchétchène. Lorsque la police est intervenue, ils ont justifié cette violation de domicile au nom de la guerre en Ukraine et ont déclaré aux agents qu’ils savaient pertinemment que le propriétaire de la maison était un Russe.

Si c’est effectivement le cas, l’homme d’affaires moscovite ne fait néanmoins pas partie des ressortissants sanctionnés par l’Union Européenne, précise le journal 20 Minutes.

Selon nos informations, le chef d’entreprise moscovite est loin de mener le train de vie des oligarques proches du Kremlin. Sa villa niçoise n’a ni piscine, ni court de tennis privé. Elle est néanmoins située dans l’un des plus beaux quartiers de Nice. Un refuge agréable pour les deux couples qui en avait pris possession. Sans doute plus que les geôles du commissariat Auvare où les quatre squatteurs ont été placés en garde à vue.