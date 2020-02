Ils sont confinés depuis 10 jours à Carry-Le-Rouet... Comment les rapatriés de Wuhan tentent de reprendre un semblant de vie normale

"On pourrait passer deux semaines dans une chambre (en quarantaine) et on n'en mourrait pas, mais je pense que les gens déprimeraient", explique cet adepte du tai-chi.

Ces activités permettent de "retrouver ce lien social qu'on a perdu en étant en quarantaine en Chine", dit-il. Depuis le 23 janvier, Wuhan et ses 11 millions d'habitants ont été de facto coupés du monde par les autorités dans l'espoir d?enrayer l?épidémie. Les rapatriés ont donc déjà vécu un confinement là-bas.

A Wuhan, "on avait notre lien familial à la maison mais rien de plus. On n'avait plus de contact avec l'extérieur", rappelle Charles Germain.

A Carry-le-Rouet, ce lien social se recrée. Mais Charles Germain refuse d'être considéré comme un vacancier. "Nous n'avons pas choisi d'être là", rappelle-t-il, soulignant que la majorité des gens avaient construit une vie en Chine.

Comme Yann, 55 ans, qui tenait depuis quatre ans un salon de coiffure à Wuhan où il recevait une clientèle composée "à 70% d'expatriés". Brutalement sa vie a changé.

Il se remémore l'ennui et l'isolement dans son appartement de Wuhan les jours ayant précédé son rapatriement. Une période traumatisante qui s?est traduite par de l'hypertension à son arrivée en France: "Quand j'étais en Chine, je ne me rendais pas compte du stress par rapport à tout ce qui se passait".

"Faire plaisir"

Aujourd'hui, la quarantaine "permet de faire retomber les choses", dit-il.