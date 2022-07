Il part en maison de retraite, sa villa est squattée, tout un lotissement de Nice chamboulé

La saleté est telle que Jean a dû appeler les services de l’hygiène. "Regardez", dit-il en poussant la porte. À l’intérieur, un amoncellement de cannettes, d’objets brisés, des sacs débordants, des mouches et une odeur à peine tenable.

"Ils boivent et jettent des bouteilles de vin par les fenêtres, des steaks, de la vaisselle, tout ce qui leur passe sous la main", se plaint Julie qui habite en face.

Les voisins craquent et racontent un quotidien invivable.

"Le papy est tombé, il ne pouvait plus rester chez lui. Sa fille, qui habitait là aussi, est partie. Des marginaux se sont approprié les lieux. Des SDF, des Russes, un type qui fait la manche devant le Casino Magnan et d’autres…", résume Jean le président de l’association du quartier.

C’est une maison niçoise tout au bout d’une petite rue tranquille du parc Robiony, un joli lotissement de La Madeleine, à l’ouest de Nice. Les fenêtres sont aux quatre vents, les persiennes arrachées, les portes béantes, le jardin planté de détritus. Ici, il y a encore un an et demi vivait un vieux monsieur. En avril 2021, il est parti en maison de retraite. Depuis, la villa est squattée.

À Nice-ouest, dans un petit lotissement du quartier de La Madeleine, une villa est squattée depuis que son propriétaire est parti en maison de retraite. Les voisins dénoncent nuisances, problèmes d’hygiène et cambriolages (📹DR). pic.twitter.com/v8DXEy9b81

Et ce n’est pas le seul problème.

"Depuis qu’ils sont là, ça rôde la nuit et les cambriolages se multiplient", ajoute Marie-Thérèse. "Ils ont essayé de squatter la maison en chantier d’une dame qui habite à Marseille. Ils ont cassé la porte quatre fois. Son assurance a mandaté un agent de sécurité le temps qu’elle termine le chantier".

Le soir, décrivent aussi les voisins, arrive "une Mercedes avec un couple très bien habillé et deux petites filles toutes mignonnes. On ne sait pas ce qu’ils font là. On les a entendus dire qu’ils voulaient racheter la maison".

"Elle a eu peur, elle est partie"

Jean a tout tenté pour sortir de l’impasse: il a appelé "la police nationale, la police municipale, la cellule squat de la mairie… Ils m’ont tous répondu qu’on ne pouvait rien faire sans le propriétaire. On a essayé de le joindre: impossible. Sa fille, non plus, ne répond pas".

"Elle souffre énormément de cette situation, révèle un proche de la famille. Elle habitait au premier étage quand les squatters sont arrivés. Elle a eu peur, elle a dû partir. Elle a vécu à l’hôtel le temps de trouver un appartement. Elle ne l’a pas encore raconté à son père de crainte qu’il ait un choc. Elle a déposé plainte et espère que ça va avancer car elle veut vendre, elle a besoin de cet argent pour payer la maison de retraite de son père."