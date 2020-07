"Il ne faut pas croire qu’on fait un chantier par plaisir": Albert Croesi réagit aux plaintes de riverains excédés

Concernant les nuisances liées au chantier "Grand Ida", avez-vous reçu beaucoup de doléances ou les plaintes sont-elles à la marge?

Je pense que l’affluence à la réunion d’information pour les résidents des Mélèzes répond à votre question [une douzaine de résidents présents, ndlr]. Soit les gens ne sont pas inquiets, soit ils n’étaient pas intéressés.



On a un propriétaire, l’État monégasque, qui va refaire toute l’isolation phonique et thermique de ces bâtiments anciens, on répond à la demande du souverain d’enlever les chaudières à fioul et l’on raccorde l’immeuble à la boucle thallasothermique, on va retaper tout l’immeuble.



Ce n’est que du plus et les locataires n’auront pas à sortir dix centimes d’euros en plus pour le loyer. Mais oui, en effet, cela passe par un mauvais moment, c’est désagréable, mais c’est pour leur confort. Une grande majorité l’accepte.

Râlent-ils par manque d’informations?

Les gens râlent à juste titre mais ils râlent trois fois plus quand ils ne savent pas ce qu’il se passe.

Dès lors que le résident sait combien de temps cela va durer et pourquoi on le fait, il est plus apte à accepter le désagrément. Une cellule d’information "cadre de vie et urbanisation en ville" vient d’être créée.

Qu’est-ce qui est fait pour limiter les nuisances autour du Grand Ida?

Des bâches en partie translucides devaient être posées sur les façades d’immeubles. Des gens nous disaient qu’ils ne réintégreraient pas Hélios et Apolline si on les installait. Finalement, ce sera des matelas phoniques posés autour des machines. C’est moins performant mais cela profitera à tout le quartier.

Y a-t-il trop de chantiers à Monaco?

Oui, il y en a trop d’un coup. J’en suis pleinement conscient. Il faudrait sans doute un phasage plus réfléchi, de façon à embêter le moins de monde possible en même temps. Toutefois, j’aimerais que quand l’on parle du désagrément, on mette dans la balance le bénéfice.



Il ne faut pas croire qu’on fait un chantier par plaisir, pour embêter les gens. L’État bosse à fond car ce Plan national pour le logement est une nécessité absolue, avec des échéances à respecter. On a tous vécu les jardins d’Apolline. C’était dramatique. Aujourd’hui, les résidents disent tous que c’est fabuleux.

Étendre les horaires des chantiers, n’est-ce pas un mauvais signal pour la qualité de vie?

Est-ce que les entreprises n’ont pas aussi le droit à de la qualité de vie? Tout le monde la mérite. Il faut que, eux aussi, puissent s’en sortir.



Nonobstant le fait qu’ils peuvent permettre l’arrivée des compagnons à 6h30, les foreuses et perforatrices doivent commencer à 8 h 30. Il doit y avoir une coupure entre 12h et 14h.



Les entrepreneurs ont des deadlines. En commission d’attribution, on a plus de demandes que d’appartements. Tant que ce sera dans ce sens, il faudra construire. C’est le but du Plan national pour le logement.