Il lance un appel à Pagny, Fiori, Bruel et Obispo pour qu'ils interprètent sa chanson contre les violences faites aux femmes

Professeur de piano au conservatoire de musique et d’art dramatique d’Antibes Juan-les-Pins, écrivain à ses heures (il a publié un recueil de nouvelles intitulé La vie secrète de nos voisins de palier chez Amazon), Philippe Ambrosi-Santamaria n’avait abordé jusque-là que le domaine de la musique classique.



Ému par le sort de personnes trop souvent malmenées par leurs compagnons ou par la vie, il a écrit et mis en musique un texte très sensible qui lui a été inspiré par les histoires qui constituent le dramatique quotidien de tant de femmes, d’épouses et de mères.



"En transit dans un aéroport, ces mots et ces notes me sont venus naturellement, indique-t-il. Je les ai notés au dos de ma carte d’embarquement. L’attente se faisant plus longue, j’ai commencé à imaginer ce que cela pourrait donner si cette chanson était interprétée par Florent Pagny, Patrick Fiori, Patrick Bruel ou encore Pascal Obispo…"



Femmes sous silence c’est l’histoire de celles qui sont battues, blessées voire tuées (elles sont six à mourir chaque heure dans le monde) mais aussi de ces millions de femmes qui au sein de leur famille, se taisent, perdent leur naturel, brident leur spontanéité, pour "ne pas faire d’histoires."

Cela face à un conjoint qui, comme le disent des paroles de cette chanson, "jour après jour, casse leurs rêves, forge leurs chaînes, les rend prisonnières de leur pardon."



À son piano, Philippe Ambrosi-Santamaria a longuement peaufiné son propos puis a enregistré lui-même son opus : "Il est évident que je n’entends pas commencer une carrière de chanteur de variétés, s’amuse-t-il. Mais j’ai eu envie de faire vivre cette chanson qui véhicule un message qui me paraît essentiel, avec le souhait de voir cesser un jour ces violences abjectes".



Après l’avoir enregistrée et déposée à la Sacem, il a partagé sa chanson sur YouTube et sur les réseaux sociaux avec le souhait qu’elle soit entendue et pourquoi pas interprétée par l’une de ces grandes vedettes de la chanson.