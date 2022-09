"Il faut autoriser le suicide assisté", le témoignage d'une famille dont le père est allé en Suisse pour mourir

Hélène et Véronique ont perdu leur mari et père l’an dernier, Alain Amiel. Ce Laurentin de 78 ans avait préféré organiser sa mort plutôt que d’"infliger aux autres" une fin de vie qui s’annonçait très compliquée du fait de la maladie d’Alzheimer qui le rongeait. Le 2 septembre 2021, il s’éteignait en Suisse où il avait bénéficié d’un suicide assisté. Avant, il s’était confié sur son parcours dans nos colonnes "pour qu’on parle de ce sujet". Sa famille poursuit ce travail et appelle de ses vœux un changement de la législation: "il faut que l’on autorise enfin le suicide assisté en France". « Suite à la parution de l’article l’an dernier, nous avions reçu beaucoup de témoignages, de personnes que nous connaissons mais aussi d’anonymes. Tous étaient très positifs et nous disaient qu’il était important qu’une réflexion soit menée et que des décisions soient prises. Pas une voix discordante, raconte Véronique Amiel. Il est possible de légiférer et d’encadrer les choses. De quoi a-t-on peur? Tous les Français ne vont pas décider de se donner la mort! En revanche, ceux qui souffrent, qui n’entrevoient plus d’avenir, pourraient bénéficier d’une fin de vie choisie et digne, comme ça a été le cas pour mon père. » Encadrer et éviter les situations tragiques

Alain Amiel a voulu bénéficier du suicide assisté en Suisse plutôt que d’infliger sa maladie à ses proches (DR)

Hélène Amiel a accompagné son époux durant les mois qu’a duré la procédure en Suisse. "Il y a beaucoup de documents administratifs à fournir. Alain a rencontré plusieurs fois les médecins, seul, car ils vérifient précisément qu’il s’agit bien du choix de la personne de mourir. Tout est très encadré. Mon mari a dû faire faire des certificats médicaux stipulant qu’il était encore en pleine possession de ses facultés cognitives. Sa hantise était qu’on lui refuse le suicide assisté. Il avait tellement peur de nous infliger la maladie et la dégradation de son état - c’est lui qui le disait." Véronique, sa fille, explique pourquoi elle estime qu’il faut légiférer: "d’abord pour permettre aux personnes comme mon père de mourir chez elles, en France. Mais aussi pour une question d’égalité: aller en Suisse, cela coûte cher et ce n’est pas abordable pour tout le monde. Enfin parce que sans cela, les gens finissent par se débrouiller seuls, parfois en mettant fin à leurs jours de manière tragique, ce qui peut être très traumatisant pour les familles. Je sais que si papa n’avait pas pu mourir en Suisse, il se serait suicidé. Mais dans quelles conditions? Imaginez le choc lorsqu’on vous apprend que votre proche s’est donné la mort en se jetant sous un train ou du haut d’un pont, c’est autrement plus violent! Si au contraire on accompagnait, cela laisserait le temps à chacun de se préparer, la famille pourrait entamer son deuil de manière beaucoup plus sereine." Une question politique

Le petit-fils d’Alain a écrit un texte pour son grand-père après sa mort. (DR)