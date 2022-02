Il fait si bon... Y a-t-il de la neige dans les stations de la Côte d'Azur pour les vacances?

Non, les amateurs de glisse ne resteront pas au pied de la piste. Eric Gilles, directeur des stations de Nice Côte d’Azur, est confiant: "Nous avons de magnifiques journées avec un bel ensoleillement. Le vent est tombé et ne devrait pas remonter. Et nous avons profité de la période anticyclonique, début janvier, pour une production de neige de culture qui nous permet aujourd’hui, à Auron comme à Isola 2000, de proposer environ 65% du domaine skiable dans d’excellentes conditions."

Depuis le début du mois de décembre, 1 million de m3 sont sortis des canons à Auron et 500.000 à Isola 2000. Largeur des pistes et dénivelé plus prononcé exigeant de "remplir" davantage dans la première de ces deux stations. Résultat : on dispose actuellement,

A Isola 2000, de 50 cm de neige en bas et 70 en haut. Contre 30 cm en bas et 50 en haut pour Auron. "Les remontées sont toutes en service, tous les secteurs sont ouverts", résume Eric Gilles. Soit une grosse vingtaine de pistes dans chacun des deux cas. "Nos efforts de damage sont quotidiens et, dès qu’une fenêtre météo le permet, on reconstitue durant la nuit l’usure que les pistes ont subie en journée."

Pas de "soupe" à craindre l’après-midi, assure le patron des stations: "On n’est pas du tout dans une configuration de neige de printemps. Nous sommes en mesure de livrer aux vacanciers un domaine skiable de qualité."