Il affirmait n'avoir rien bu ni mangé depuis 80 ans, ce Yogi indien vient de mourir

Ni nourriture, ni eau durant 80 ans? Ce yogi indien faisait l'objet d'études médicales et de doutes. L'AFP a annoncé ce mardi que Prahlad Jani est décédé à l'âge de 90 ans.

Il était originaire du petit village de Charada dans l'État du Gujarat (ouest de l'Inde) et clamait à qui voulait l'entendre, ne pas avoir consommé d'eau ou de nourriture depuis l'âge de 11 ans.

Son voisin, Sheetal Chaudhary, a annoncé son décès à l'AFP. "Il est mort mardi matin de vieillesse à son domicile. Il a été emmené à l'hôpital après minuit mais a été déclaré mort à l'arrivée par les médecins sur place", a-t-il indiqué.

Béni par une déesse dans son enfance

Mais comment cet homme pouvait-il expliquer le fait de survive sans se nourrir, ni s'hydrater? "Je reçois l'élixir de vie par le trou de mon palais, ce qui me permet de vivre sans nourriture et sans eau", avait-il confié à l'AFP en 2003.

Une déesse l'aurait béni dans son enfance, ce qui lui aurait conféré cette possibilité de supporter un jeûne aussi long.

La communauté scientifique est sceptique et n'en croit pas un mot. Des équipes médicales indiennes l'ont pourtant observé à deux reprises, en 2003 et 2010. Surveillé par caméra, l'homme n'a rien avalé ni bu durant deux semaines. Et n'a ni déféquer, ni uriner pendant l'observation.

À l'époque, un des neurologues de l'équipe avait alors parlé de "mystère".