"Horloge de l'apocalypse": la nouvelle date de la fin du monde dévoilée ce mardi

L'ONG américaine Bulletin of the Atomic Scientists, en charge de cette horloge symbolique et conceptuelle, annoncera à 10h00 ce mardi (15h00 en France) combien de secondes séparent la planète du gong fatidique de "minuit" ("minuit" représente ici la fin du monde).

Fondé en 1945 par Albert Einstein et des scientifiques ayant travaillé sur le projet "Manhattan", qui produisit la première bombe atomique, ce groupe d'experts fixe chaque année la nouvelle heure.

L'horloge utilise l'analogie du décompte vers minuit pour dénoncer le danger qui pèse sur l'humanité en raison des menaces nucléaires, écologiques et technologiques. .

A l'origine, après la Seconde Guerre mondiale, l'horloge indiquait minuit moins 7. En 1991, à la fin de la Guerre froide, elle avait reculé jusqu'à 17 minutes avant minuit. En 1953, ainsi qu'en 2018 et 2019, elle affichait minuit moins 2.

Ces deux dernières années, elle était bloquée à 100 secondes de minuit, un record. Et une façon de dénoncer l'"incapacité des dirigeants mondiaux à faire face aux menaces imminentes d'une guerre nucléaire et du changement climatique".

La crise climatique, la guerre en Ukraine et les risques posés par la prolifération nucléaire seront entre autres pris en compte dans le calcul de l'année 2023.