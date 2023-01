"Grave régression sociale", "réforme injuste", des "décisions responsables et pragmatiques"... Les réactions politiques à la réforme des retraites du gouvernement

C'est le dossier explosif de cette rentrée, le gouvernement le sait bien et plusieurs organisations syndicales ont d'ores et déjà prévenu: cela se jouera dans la rue avec des manifestations et des grèves. Ce mardi 10 janvier, Elisabeth Borne, présentait la réforme des retraites du gouvernement qui prévoit notamment un report de l'âge légal de départ à 64 ans et la fin de la plupart des régimes spéciaux. Ce report à 64 ans plutôt qu'à 65 ans pourrait valoir au gouvernement le soutien des Républicains, mais les autres oppositions et les syndicats sont vent debout contre tout relèvement de l'âge légal. La suite ne fait guère de doute: réunis en fin d'après-midi à la Bourse du travail à Paris, les dirigeants des huit grands syndicats (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU) devraient appeler à une première journée de manifestations et de grèves le 19 ou le 24 janvier. "Si Emmanuel Macron veut en faire sa mère des réformes (...), pour nous ce sera la mère des batailles", résume Frédéric Souillot, patron de Force ouvrière. "Le bon régime c'est (un âge de départ à) 60 ans", selon Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon dénonce, sans surprise, une "grave régression sociale", sur Twitter. Avec cette réforme, "on a supprimé toutes les conquêtes sociales de toutes les professions qui en avaient sur le régime des retraites, sauf pour les pompiers et les policiers", a-t-il ajouté dans une déclaration faite depuis la Guyane, où il est en déplacement. "Le bon régime c'est (un âge de départ à) 60 ans", a estimé le chef des Insoumis. "60 ans c'est quelque chose qui est à notre portée et il n'y a pas besoin de travailler plus, car nous avons divisé le temps de travail par 2 en 50 ans et multiplié par 50 la richesse produite. Donc ça va, nous avons la capacité de financer le fait que les gens puissent ne pas se tuer au travail", a-t-il conclu.

"Aucune honte. Elisabeth Borne lance que la réforme des retraites est un projet de "justice, d'équilibre et de progrès". 25% des plus pauvres sont déjà morts avant d’arriver à 62 ans. Ce n’est pas une réforme des retraites, c’est une réforme des cercueils", écrit de son côté Thomas Porte, député NUPES. Le nouveau patron de La France insoumise, Manuel Bompard appelle les Français à "déferler dans la rue" face à "un 49.3 déguisé". "Nous soutiendrons toutes les mobilisations", a-t-il annoncé, y compris celles des syndicats. Côté communiste, même chose: on y est opposé. "Le gouvernement confirme son projet brutal de recul de l'âge de départ en retraite. C'est une réforme de combat contre le monde du travail. Toutes et tous ensemble pour la mettre en échec", a réagit Fabien Roussel.

La nouvelle patronne d'EELV elle aussi, est vent-debout contre cette réforme. "Le gouvernement confirme sa réforme brutale et injuste. Et tente de nous faire passer pour une concession le fait de ne pas demander aux personnes inaptes et invalides de travailler deux ans de plus. Je crois qu’ils se moquent de nous, non ?", a-t-elle écrit.

Marine Le Pen elle, fustige une "réforme injuste". "Les Français peuvent compter sur notre détermination pour faire barrage à cette réforme injuste", a écrit la patronne des députés RN.

