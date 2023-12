Gérald Darmanin annonce la dissolution du groupuscule d'ultradroite "Division Martel"

Il l'avait promis la semaine dernière, c'est désormais chose faite. Gérald Darmanin a annoncé mercredi 6 décembre la dissolution du groupuscule d'ultradroite "Division Martel".

"Ce groupuscule incite à la violence et à la haine raciale. Il n'a pas sa place dans notre République" a expliqué sur X le ministre de l'Intérieur.

Selon le décret de dissolution, la Division Martel, qui s'est constituée durant le second semestre 2022 pour compter une trentaine de membres, prône un combat par la violence "contre les antifas et les personnes issues de l’immigration ou présumées musulmanes" pour "favoriser l’avènement d’une suprématie nationaliste et xénophobe".

Le groupement de fait « Division Martel » a été dissous ce matin en conseil des ministres, conformément aux instructions du Président de la République. Comme le détaille le décret que j'ai présenté, ce groupuscule incite à la violence et à la haine raciale. Il n'a pas sa place…

Composée notamment d'ex-membres des Zouaves Paris ou du Bastion social, des groupuscules déjà dissous, la Division Martel s'est constituée au second semestre 2022.

Elle s'est fait remarquer en décembre lors d'une tentative de "ratonnade" visant des supporters maghrébins en marge de la demi-finale de Coupe du monde de football France-Maroc.

Plusieurs militants du groupe étaient également présents fin avril à Saint-Brevin (Loire-Atlantique), où une manifestation contre un centre d'accueil pour demandeurs d'asile avait provoqué des heurts.

Après la mort de Thomas à Crépol, poignardé lors d'une fête de village à Crépol dans la Drôme, une centaine de militants d'ultradroite venus de différentes villes ont défilé cagoulés dans les rues de Romans-sur-Isère dans le but d'en "découdre" avec les jeunes du quartier de la Monnaie, d'où sont issus plusieurs des mis en cause.