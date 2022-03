Gel des avoirs russes: les hélicoptères de l'oligarque Alisher Ousmanov immobilisés sur la Côte d’Azur

Selon nos informations deux hélicoptères ont été immobilisés par la task force mise en place par le gouvernement français pour traquer les avoirs des oligarques. Bercy confirme qu’un premier engin a été "gelé" le 22 mars sur l’aérodrome du Castellet et qu’un second a subi le même sort, le 25 mars en Principauté de Monaco, de la part des autorités monégasques appuyées par la douane française le 25 mars.

Le ministère refuse toutefois de communiquer l’identité de leurs propriétaires.

Ces hélicoptères, immatriculés M-DLBA et G-DLBR, appartiendraient en réalité à un seul et même homme, Alisher Ousmanov. Cet Oligarque d’origine ouzbek, dont la fortune était estimée à plus de 14 milliards de dollars avant le début de la crise ukrainienne, est également présenté comme le propriétaire du Dilbar. Ce mégayacht de 156 mètres de long avait été le premier saisi, à Hambourg où il se trouvait en maintenance, au lendemain de l’invasion russe. Ousmanov fait en effet partie des milliardaires russes jugés proches du Kremlin et sanctionnés par l’Union européenne.