Frère Paul-Adrien, le prêtre converti à YouTube

Jeunes qui ont dansé en crop top dans une église: "C’est un petit sacrilège. Nous ne sommes pas loin de la profanation d’un lieu sacré"

Il y a quelques jours un influenceur a posté une vidéo sur TikTok où on le voit avec une autre personne dans une église parisienne en train de danser en crop top. Des images qui ont fait polémique. Qu’est-ce que cela vous inspire?

D’abord je serais presque gêné pour eux car ils sont parfaitement ridicules. C’est donc pour moi un non-événement à dédramatiser. Ceci étant, c’est clairement de leur part une provocation et je peux comprendre que des chrétiens aient pu être choqués et aient besoin d’être rassurés.

Considérez-vous cela comme un blasphème?

Techniquement parlant, nous ne sommes pas dans le blasphème. Blasphémer c’est dire du mal, comme les caricatures de Charlie Hebdo. Là, ils dansent en provoquant devant un autel, et l’autel est le tombeau du christ. Il y a donc quelque chose de matériel qui est touché et cela s’apparente plus à un petit sacrilège. Et nous ne sommes pas loin non plus de la profanation d’un lieu sacré.

L’église doit-elle porter plainte?

Si cela n’est pas condamné, on peut se demander quelle sera la prochaine étape. Le diocèse de Paris a demandé que la vidéo soit retirée sous peine de poursuites judiciaires.

Comprenez-vous les menaces que cet influenceur a subies?

Elles sont inacceptables. Qu’un catho passe par la menace, ce n’est pas chrétien, c’est un péché, point à la ligne. Mais derrière ce non-événement, ce qui est ressorti c’est la peur des chrétiens et leur besoin d’être rassurés dans leur façon de vivre leur foi. Cela me préoccupe beaucoup plus que cette vidéo. Si ces jeunes ont pu danser en provoquant dans cette église, c’est parce que nos lieux de culte restent ouverts pour permettre à tous de prier quand le besoin de le faire est là. Nous allons finir par fermer les églises pour créer plus de sécurité. Et je trouve cela bien dommage.