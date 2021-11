Fin du Chômage Total Temporaire Renforcé prévue le 31 décembre à Monaco

Le CTTR (Chômage Total Temporaire Renforcé) prendra fin au 31 décembre, compte tenu des indicateurs de reprise économique, a confirmé le gouvernement.

"À travers ce dispositif temporaire et exceptionnel, jusqu’à 22 500 salariés par mois au plus fort de la crise ont été soutenus, et plus de 2 650 employeurs de la Principauté ont été accompagnés. Au cours de ces deux dernières années l’État monégasque a ainsi financé le CTTR à hauteur de plus de 141,40 M€", détaille le gouvernement.

Le CTTR réactivé si besoin

Et de préciser: "Il pourrait être ponctuellement réactivé si le gouvernement se trouvait confronté à la nécessité de suspendre certains secteurs d’activité pour des raisons tenant à la situation sanitaire".

Le dispositif d’exonération partielle des charges patronales (EPCP) s’éteindra aussi à la fin de l’année 2021. Il aura concerné "1.640 salariés, pour un montant de 4 millions d’euros de cotisations prises en charge par le gouvernement entre juillet 2020 et septembre 2021. D’ici à la fin de l’année, le montant pourrait atteindre les 5 millions d’euros."

Quant au dispositif de prêt garanti par l’État, il a déjà permis d’engager 17,3 millions d’euros d’investissements par les différentes entreprises qui y ont fait appel.

Le gouvernement poursuit la mise en œuvre de mesures de soutien à travers le plan de relance économique, qui a mobilisé initialement 80,8 millions d’euros depuis sa mise en œuvre.



Les acteurs économiques pourront aussi s’appuyer sur l’aménagement concerté du temps de travail issu de la loi n° 1.505 le 24 juin 2021, lequel leur donnera flexibilité et possibilité d’ajustement aux fluctuations de leur activité liée à la situation actuelle.