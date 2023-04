Fin de vie: "Nous aurons une loi avant même que les Français ne soient égaux face à la mort", regrette Jean Leonetti

Attentif au discours d'Emmanuel Macron prononcé ce lundi sur la fin de vie, Jean Leonetti revient sur un sujet qu'il ne maîtrise que trop bien. Porteur de la loi Claeys-Leonetti, l'actuel maire d'Antibes regrette le choix présidentiel et dénonce une "accélération du calendrier", qui relègue au second plan l'essentiel: les inégalités d'accès des Français aux soins palliatifs.

Pour le responsable politique, la priorité, pourtant "consensuelle", était de "doter l'ensemble du territoire de ces unités de soins" pour gommer toute discrimination des citoyens face à la souffrance et la mort.

"Malheureusement, regrette Jean Leonetti, une loi va être faite dans la hâte pour répondre à une demande de 2% de la population, au lieu de s'occuper de la dépendance, de la vieillesse, de la fragilité, et de ces fins de vie qui méritent encore d'être considérées comme des vies et qui toucheront 98% de la population."

Qu'avez-vous retenu du discours prononcé par Emmanuel Macron sur la fin de vie?

Le président de la République a levé une ambiguïté qui n'en était pas une. Tout le monde a bien compris son intention de faire une loi sur le sujet, qui permette d'ouvrir la voie à une aide active à mourir. Même si officiellement sa position n'est pas définie, on sait très bien qu'il n'a pas enclenché l'avis de différentes instances pour finalement faire marche arrière. Il faudrait être naïf pour ne pas le comprendre.

Ce qui change véritablement, c'est la temporalité. Jusqu'à présent, Emmanuel Macron avait annoncé une volonté d'attendre, que tous les avis s'expriment, que le débat soit mûri et apaisé. Aujourd'hui, il annonce un projet de loi avant la fin de l'été. À mes yeux, les jeux sont faits. Et comme le président a bien perçu la réticence de l'ensemble du corps médical au sujet de l'euthanasie, nous devrions avoir une loi sur le suicide assisté, avec un modèle français basé sur ce qui se fait actuellement dans l'Oregon, aux États-Unis.

Au fond, le chef de l'État n'est-il pas passé à côté du véritable sujet, que sont les inégalités d'accès aux soins palliatifs?

Totalement, car le fait d'accélérer le calendrier tue définitivement la possibilité d'avoir une équité sur le territoire en matière de soins palliatifs, à l'heure où 21 départements restent dépourvus d'unités spécialisées. De même, cette accélération met un terme à une vision globale sur les problèmes de dépendance, de vieillissement et de fin de vie. Une loi pour l'aide active à mourir sera promulguée avant même que les Français ne soient égaux face la mort. C'est un point extrêmement négatif, alors que l'inégalité face aux soins palliatifs est pourtant un sujet consensuel.

Avez-vous le sentiment que la loi Claeys-Leonetti est en passe d'être bafouée?

Cette loi a été pensée pour les personnes qui vont mourir, sur le triptyque: non abandon, non souffrance et non acharnement thérapeutique.

Aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer de faire une loi pour des personnes qui veulent mourir. Et ceux qui en sont à l'origine vont tenter d'expliquer que tout cela est compatible puisque nous aurons d'un côté les soins palliatifs, et de l'autre le choix de la mort.

En apparence, les équilibres seront préservés. Mais en apparence seulement... Car le suicide assisté, s'il apparaît comme un moindre mal, reste un mal. Ce n'est jamais anodin. On n'aborde pas la mort de la même façon quand on est bien portant et quand on est malade. Ça ne se règle pas en "on/off".

Ouvrir cette porte, est-ce aussi laisser libre cours à d'éventuelles dérives?

Je le pense... Au départ, il y aura des clauses restrictives et, comme dans tous les pays qui ont légalisé le suicide assisté ou l'euthanasie, elles sauteront les unes après les autres.

En Belgique par exemple, ou encore aux Pays-Bas et en Suisse, les critères restrictifs mis en place sur les premiers textes ont été considérablement élargis. Encore une fois, ce moindre mal reste un mal. L'équilibre est subtil et difficile à trouver.

Irez-vous jusqu'à qualifier cette situation de "régression"?

C'est pour moi une transgression majeure, non religieuse mais humaine. Lévinas disait: "Je vois le visage de l'autre et il m'interdit de tuer." C'est un fondamental humain et il faut de solides raisons pour le transgresser.

Or quand on inclut la transgression dans la loi, celle-ci devient une règle et, par nature, toute transgression acceptée en appelle d'autres. Cette porte ouverte peut donc mener à une remise en cause anthropologique de la vision que nous avons de la vie, du respect que nous lui accordons, et effectivement aboutir, à terme, à une régression.

Sur la forme, le recours à la Convention citoyenne est-il légitime à vos yeux?

Je ne peux dire du mal des conventions, c'est moi qui les ai instaurées dans la loi en 2011. À la différence que les recours à ces consultations citoyennes intervenaient en complément d'autres démarches auprès des comités d'éthique et de recueillements d'avis publics plus larges.

En étant seule, la Convention citoyenne se fragilise. Il aurait fallu que cette démarche soit plus large et, surtout, beaucoup plus longue.

D'autre part, Emmanuel Macron a choisi de confier ce débat au Conseil économique, social et environnemental. Or, à mes yeux, le Comité consultatif national d'éthique était plus légitime.