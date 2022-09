Fin de vie: Macron lance une concertation citoyenne, le Comité national d'éthique juge "une aide active à mourir" possible

Quels regards portent les Français sur la fin de vie?

En avril 2021, l’Ifop avait interrogé les Français sur leur regard en ce qui concerne la fin de vie pour l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD). De ce sondage mené auprès d’un échantillon de 1 013 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, il en ressort que 93% des Français considèrent que la loi française devrait autoriser les médecins à mettre fin, sans souffrance, à la vie de des personnes atteintes de maladies insupportables et incurables si elles le demandent. Un chiffre stable par rapport à une précédente enquête menée en 2017.

Les Français majoritairement pour une abrogation ou une forte modification de la loi

Cette étude montre également que les Français sont majoritairement pour l’autorisation du suicide assisté pour des personnes souffrant de maladies insupportables et incurables. 89% approuvent cette idée, et seulement 4% pas du tout. Selon 69% des Français interrogés, la loi Claeys-Leonetti, relative aux droits des malades et à la fin de vie, doit être fortement modifiée ou abrogée car elle n’est pas efficace.

Et ces questions de société doivent être soulevées, au sein du débat public, à en croire les Français sondés. 87% estiment qu’il est urgent que l’Assemblée nationale débatte de ces questions. 83% déclarent que cette institution a vocation à parler de ces questions à travers un texte de loi.

Effectuée avant la présidentielle, ce sondage montre également l'importance que les Français accordent à cette question. En effet, un Français sur deux annoncait être prêt à renoncer à voter en faveur d’un candidat proche de sa sensibilité politique mais qui, sur les questions liées à la fin de vie, se déclarerait opposé à la légalisation de l’euthanasie. Pour un candidat aux législatives, ce chiffre grimpe même à 58% aujourd’hui.