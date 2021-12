Fêtes de fin d'année et Covid-19 : Les hôteliers, restaurateurs et cafetiers de la Côte d'Azur peu optimistes pour les semaines à venir

"Franchement, nous ne sommes pas très optimistes", grince Noël Ajoury, président de l’UPCR-UMIH Nice Côte d’Azur, la branche cafetiers, bistrotiers et restaurateurs de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie.

La situation sanitaire ne donne pas envie aux touristes de venir se masser sur la Côte, il le déplore : "La France est étiquetée pays à risque, l’Allemagne vient de durcir les règles, comme le Royaume-Uni. Et pour les Italiens, ça va être catastrophique. "

D’autant, comme l’affirme le patron de bar, que "la clientèle italienne est une très bonne clientèle de fin d’année. En général, dès le lendemain de Noël, on les voyait arriver sur notre littoral, il y avait embouteillage à la frontière, là ça ne sera pas le cas".

Annulations en série

Il compte sur les Italiens qui ont une résidence secondaire sur la Côte et "sur les Français". Et de souffler : "On espère que les Français vont venir chez nous pour prendre leurs vacances puisque c’est compliqué d’aller à l’étranger".

À Menton, le tableau est tout aussi morose. " Tout allait plutôt bien et il est tombé de nouvelles restrictions, grimace Thomas Laurenti, patron des hôteliers mentonnais. Les Anglais, les Italiens, on va perdre cette clientèle c’est une catastrophe. On a eu des annulations, et en plus, les réservations stagnent".

"C’est désolant sur le plan financier"

Comme ses collègues azuréens, il espère des réservations de "dernière minute". "Pour la semaine de Noël, si on arrive à 50 % d’occupation, c’est bien. Pour celle du Nouvel An, on était bien rempli à 70 % environ, mais on craint de nouvelles annulations".

Des annulations parce que la fête n’aura pas la même saveur cette année, regrette Michel Tschann, président d’honneur de l’UMIH 06. "Ce sera un réveillon sans danser dans les hôtels et les restaurants, avec moins de festivités, c’est bien sûr désolant sur le plan financier pour le tourisme, mais aussi pour l’ADN de la Côte d’Azur, explique-t-il. Noël est une période assez calme chez nous, en revanche, nous avons une invasion sympathique de touristes au Nouvel An, notamment des Italiens. Mais aussi des Anglais. Et là, ce ne sera pas le cas".

Dans les hôtels, " des groupes ont annulé", constate-t-il. Il craint d’ailleurs que certains hôtels ferment en janvier : " Les perspectives ne semblent pas bonnes". Pour la période de Noël, le taux d’occupation se situe entre 35 et 40 %, 65 et 70 % pour la fin d’année, "alors que d’habitude, nous sommes complets".

Reste un "petit" espoir, sourit l’hôtelier, qui table lui aussi sur "les dernières minutes avec la clientèle française puisqu’il est difficile de sortir de France".