Face aux bars dansants et aux plages privées, les boîtes de nuit crient à la concurrence déloyale

En prévision du retour des beaux jours, le monde de la nuit se prépare à la saison estivale. Toutefois, problème de taille: les discothèques ne sont plus les seules à ouvrir après minuit, un manque à gagner considérable pour les affaires du monde de la nuit et qui accentuerait le nombre de fermetures. Jérôme Calatraba, patron du High Club et responsable du Syndicat national des discothèques et lieux de loisirs (SNDLL) dans les Alpes-Maritimes, parle de la grogne qui monte pour dénoncer les inégalités.

Les bars et restaurants à ambiance musicale (BAM et RAM) ont toujours existé. Pourquoi s’agit-il d’un problème aujourd’hui?

Avant, les bars et les plages, c’était bien, car on appelait ça des before. Ça permettait aux jeunes de manger dans une ambiance musicale, et à minuit, stop, ils partaient. Aujourd’hui, les gens arrivent à 2h30 chez nous, sachant qu’on ferme à 5h. Le calcul est vite fait, on a seulement 2 heures pour faire notre chiffre d’affaires. Aujourd’hui, je me bats contre tous ces BAM et RAM qui ont à 90% un cahier des charges inférieur aux nôtres. Si des gens dansent, comme c’est le cas dans de nombreux BAM et RAM, ils devraient être considérés comme des discothèques. Ils devraient alors payer la Sacem, et si ce n’est pas le cas, ils sont de ce fait hors la loi. De plus, il faut un cahier des charges avec une étude d’impact. Il faut un sas, un service de sécurité, et les éléments qui correspondent à l’ERP (Établissements recevant du public, Ndlr). Le problème est le même pour les plages. Nous en avons une en face de chez nous avec un DJ toute l’année et un listing. Ils payent peut-être la Sacem, mais n’ont pas le statut de discothèque, il faut remettre tout ça en ordre. Nous, on nous ennuie pour la moindre chose, je ne comprends pas pourquoi ce n’est pas le cas pour eux. Si jamais un client sort ivre de notre établissement, on nous responsabilise, alors qu’il a bu quatre ou cinq pintes dans un bar avant. On a même augmenté nos tarifs pour dissuader les plus jeunes d’acheter, et on le ressent. Je vous invite à aller voir le tarif des certains bars, vous verrez qu’ils ne sont pas loin des nôtres, et ça me gêne.