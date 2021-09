Face à la montée des agressions, l’hôpital d’Antibes promet une "tolérance zéro"

"Depuis l’instauration du pass sanitaire, on ressent une défiance, de la nervosité ambiante..."

Un basculement. C’est ce qu’a remarqué le Dr Broussard Jean-Felix, chef de pôle de médecine au Centre Hospitalier d’Antibes : « Depuis l’instauration du pass sanitaire, on ressent une défiance, de la nervosité ambiante...». Et pour cause : « 80 % des patients hospitalisés pour la Covid à Antibes sont des personnes non vaccinées et qui, le plus souvent, sont anti-vax. C’est comme si le mouvement de rébellion s’était glissé dans nos services », observe le professionnel.

Des consignes de moins en moins respectées

Refus de porter le masque, rejet des gestes barrières et des directives sanitaires... Le Dr Broussard s’agace : « La quatrième vague n’est pas encore finie, nous sommes encore en plan blanc ! Par conséquent, les visites groupées sont toujours interdites. Pourtant on continue à voir des familles qui viennent à plusieurs et sans pass sanitaire alors que c’est obligatoire pour pénétrer dans l’établissement... Mais si on demande le pass, ce n’est pas pour aller boire un café, c’est pour ne pas infecter les malades ! »

"Les équipes sont fatiguées"

Ces incivilités à répétition mélangées à un climat ambiant tendu... un combo qui devient « très dur à supporter » pour le personnel à bout de souffle. « N’oublions pas que depuis presque deux ans les soignants ne se reposent pas. Il y a une accumulation des heures supplémentaires, certains n’ont pas pu prendre de vacances... Les équipes sont fatiguées », s’inquiète le docteur. En espérant que ces dérapages s’atténueront, il rappelle avec conviction : « L’hôpital est un sanctuaire où la violence n’est pas acceptable et nous devons protéger des agressions les malades comme les équipes. »