Euro: Munich veut un stade aux couleurs LGBT pour recevoir la Hongrie

Le maire SPD (social-démocrate) de Munich Dieter Reiter "va écrire lundi à l'UEFA" pour soumettre à l'instance organisatrice du tournoi une motion élaborée en Conseil municipal et approuvée par tous les groupes politiques, a indiqué dimanche une porte-parole de la mairie.

"La capitale du Land (de Bavière) a pour valeurs la diversité, la tolérance et l'égalité dans le sport et dans toute la société", indique la motion, et l'illumination du stade se veut "un signe visible de solidarité avec la communauté LGBTI de Hongrie".

La balle est maintenant dans le camp de l'UEFA, qui ne devrait pas se prononcer avant d'avoir reçu la demande officielle du maire de Munich.

L'Arena de Munich (qui appartient au Bayern Munich) est une structure translucide qui permet de modifier les couleurs de l'éclairage, le stade vu de l'extérieur paraissant alors illuminé de l'intérieur.

Interdire l'homosexualité?

Ce projet vise à répondre à une loi votée mardi en Hongrie qui va conduire, selon des ONG, à interdire des programmes éducatifs, publicités, livres ou séries dans lesquels l'homosexualité est évoquée.

L'UE s'est dite "très préoccupée" par cette loi et examine sa légalité, a déclaré mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.