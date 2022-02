Êtes-vous sensible aux thèses complotistes: faites notre test!

Début janvier, alors que nous vous sollicitions pour choisir le prochain dossier Solutions, vous avez été 53% à voter pour "Comment faire face au complotisme". Ainsi, tout au long de ce mois de février nous vous proposerons des décryptages, des reportages, des analyses afin de mieux appréhender le phénomène et d’envisager ce qui peut être mis en œuvre pour l'endiguer.

Mais avant ça, nous vous proposons de vous tester afin de savoir si, sciemment ou sans le savoir, vous adhérez vous aussi à des thèses dites complotistes, si vous êtes sensibles aux fake news, si vous êtes friand de rumeurs.

Pour le savoir, répondez à nos quinze questions ci-dessous et découvrez votre score complotiste: plus il sera élevé, plus vous pourrez vous estimer sensible aux thèses complotistes.



Si le quiz ne s’affiche pas, cliquez ici.