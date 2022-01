Est-il vrai qu'un test PCR peut être positif à cause d'une grippe ou d'une angine?

Est-il vrai qu'un tests PCR Covid peut être positif à cause d'une grippe ou d'une angine?

Vous voulez savoir si le résultat peut être faussé en raison d'une autre affection comme une grippe, une gastro-entérite ou une angine. On sait que l'on peut retrouver des similitudes en cas de Covid-19. On retrouve la toux, la fièvre, la fatigue, les maux de tête, des maux de gorge en éléments communs; par contre, la perte d'odorat et de goût est un signe distinctif comme des manifestations cutanées ou des symptômes digestifs.

La méthode la plus efficace pour distinguer le Covid-19 reste le test PCR. Et c'est là, que vous pouvez vous interroger sur la possibilité du test à distinguer d'autres coronavirus et, éventuellement, à obtenir un résultat positif pour une grippe par exemple.

Comme l'indiquait un médecin biologiste à nos confrères de Ouest-France, "les amorces qui sont utilisés dans le test PCR sont spécifiques du Covid-19. Elles identifient trois gênes différents du coronavirus". Le résultat est clair: si un test est positif au SARS-CoV-2, cela ne peut venir que du Covid-19 et de rien d'autre. Le test PCR ne recherche que "l'ARN, le matériel génétique du Covid-19", a également confié le président du Syndicat des jeunes biologistes médicaux au quotidien régional.

Qui plus est, selon le site Verificat, "les séquences du virus de la grippe et du SARS-CoV-2 n’ont rien en commun, ce qui rend impossible d’obtenir des faux positifs de covid-19 chez des patients qui auraient la grippe".

