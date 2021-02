Est-ce qu'une vaccination à deux doses contre la Covid-19 permet les voyages intra et extra européens?

Bonjour Mahoney,

Le principe d'autoriser les voyages (ou de se rendre dans certains lieux publics) seulement si une personne est vaccinée contre la Covid-19, c'est ce qu'on appelle le passeport vaccinal/immunitaire/sanitaire.

Cette mesure, bien qu'étudiée, n'est pas instaurée en France à ce jour.

Les mesures en vigueur en France

Depuis le 31 janvier, les voyages en dehors de l'espace européen (UE, Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Saint-Siège et Suisse) sont interdits excepté pour un motif impérieux.

Les déplacements au sein de l'espace européen sont autorisés mais déconseillés.

Pour l'instant, vous n'avez donc pas besoin d'être vacciné contre la Covid-19 pour voyager dans l'espace européen.

Si vous souhaitez rentrer en France après un voyage en Europe, la seule contrainte est de présenter un test RT-PCR négatif réalisé 72 heures avant le départ, quel que soit votre mode de transport.

Seules exceptions: les enfants de moins de 11 ans; les déplacements des résidents des bassins de vie frontaliers dans un rayon de 30km autour de leur domicile pour une durée inférieure à 24h; les déplacements professionnels dont l’urgence ou la fréquence est incompatible avec la réalisation d’un tel test; les déplacements des professionnels du transport routier dans l’exercice de leur activité.

Les passeports immunitaires déjà en place

D'autres pays dans le monde ont déjà instauré ou prévu d'instaurer dans les mois à venir ce fameux passeport vaccinal. C'est le cas notamment de l'Islande, le Danemark, la Suède, Israël et les Seychelles.

L'Organisation mondiale de la Santé et l'UE se sont dites ouvertes à l'idée de certificats mais jugent prématurés qu'ils ouvrent des droits comme celui de voyager sans contrôle, en raison de l'incertitude quant au niveau de contagiosité que pourraient garder les personnes vaccinées et du faible pourcentage de vaccinés.

La Commission européenne a indiqué le 4 février poursuivre le travail sur une "forme de preuve de vaccination standardisée et interopérable". "Nous avons toujours poussé pour plus de coordination, nous continuerons à le faire, notamment sur les voyages et les restrictions de voyage", a indiqué un porte-parole.

Cordialement.