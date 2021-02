Est-ce que je peux aller m'occuper de mon père qui a 101 ans ce dimanche?

Bonjour Vivi,

Bien sûr. Vous pouvez évidemment aller vous occuper de vos parents ou de vos proches qui ne sont pas autonomes.

Vous devez vous munir d'une attestation de sortie dérogatoire en cochant la case pour motif familial impérieux.

La préfecture vous rappelle toutefois de bien faire attention en étant à son contact car "les seniors sont les personnes les plus vulnérables, il faut les protéger le plus possible et donc porter une attention encore renforcée aux gestes barrières".

Bonne soirée