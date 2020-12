Ernesto, ado niçois différent, rêve de rencontrer David Guetta

"Bonjour, j'ai 14 ans, je veux partager ma passion"

Voici des extraits de la lettre : « Bonjour je m’appelle Ernesto, j’ai 14 ans je suis passionné de musique, de concert et je veux devenir DJ. En ce moment j’essaie Abletone Live avec Minilab MK2 et je cherche quelqu’un heureux de me le transmettre. (...) Je veux apprendre des DJ et des transmetteurs de musique assistée par ordinateur car c’est ma plus grande passion et j’ai besoin de professionnels qui me guident et me le font vivre. Je rêve de pouvoir partager ma passion de musique et de vous rendre heureux.

(...) Je suis un ado très joyeux qui ne sait le dire avec les mots mais a le don de l’exprimer à travers mes passions et je veux passer du temps avec vous pour progresser dans mon autonomie et mon indépendance vers un avenir épanoui.

Je cherche des jeunes de mon âge pour passer du temps ensemble, écouter la musique, rigoler, danser, échanger s’épanouir et s’enrichir de nos différences.

J’ai envie de découvrir votre façon de vivre et montrer la mienne. (...) »