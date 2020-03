Episode 1. Récit d'une rédaction confinée: Sophie, le télétravail en famille

Jeudi matin, Damien inaugure la première conférence de rédac en visio du web. C’est cool de se retrouver réunis virtuellement. Lauriane, Leandra, Romain, Olivier, Aurore, Peggy... tout le monde est au taquet. On essaie de ne pas se couper la parole pour éviter la cacophonie. Des cris d’enfants se mêlent aux échanges. Pas toujours facile de s’isoler chez soi quand on a des petits...

Je me replonge avec Guillaume dans les réponses aux… 2000 questions que les lecteurs nous ont adressées.

Le soir à la demande des enfants, on coupe le journal de 20 heures.

"On a compris qu’on devait rester confiné, et que l’épidémie s’étend." On file préparer notre repas ensemble. Plus que jamais, il va falloir se mitonner de bons petits plats, se montrer inventifs aussi. Trouver des idées de menu (14 par semaines tout de même). Le confinement va me mettre au défi, et qui sait peut-être révéler des talents de cordon bleu insoupçonnés? On peut toujours rêver…

VENDREDI 20 MARS ET SAMEDI 21 MARS: week-end

Vendredi et samedi je suis en « repos » et je mesure ma chance de disposer d'une terrasse où je peux poser un transat. Mais difficile de décrocher. Je me retrouve comme aimantée à mon smartphone, où je consulte notre site, les réseaux sociaux, les notifications Whatsapp de la famille, des amis qui tombent en cascade... Pour la déconnexion numérique on repassera.

Heureusement, ma super prof de yoga, Patricia a la bonne idée de proposer des séances à distance. Alors, vendredi soir, via Zoom, je profite avec bonheur d'une demi-heure de relaxation. Rester zen, en cette période de confinement voilà qui me semble vital.

Dimanche 22: boulot et vélo

C'est grasse mat' pour les enfants, mais pas pour moi. A 8h15, la journée démarre. Je me connecte sur le fil slack et salue Lauriane. Journaliste au desk, elle est déjà sur le pont depuis 7 heures, pour mettre en ligne les infos des sites nicematin.com et varmatin.com

De mon côté, je contacte Hélène Granouillac, pour alimenter la rubrique quotidienne "Initiative solidaire". Au téléphone elle me raconte comment elle a eu l'idée de proposer aux personnes âgées, confinées, de sortir leurs chiens.

A la pause déjeuner, histoire de garder la forme je pédale un quart d'heure. Sur la terrasse on a installé une bicyclette, fixée sur un kit vélo d'appartement.

Le soir, je migre de la cuisine où se prépare le dîner, dans la chambre de mon fils. J'appelle, au calme, Christian Estrosi pour un article sur les nouvelles mesures qu'il compte prendre contre le coronavirus. La voix est claire. Le maire de Nice me dit qu'il va mieux, s'enquiert de ma santé, avant de détailler le dispositif.

Lundi et mardi: répondre aux questions des lecteurs

La semaine re-démarre. Mais j'ai l'impression même que cette notion devient plus floue.

A la visio, les idées de sujets fusent.

Je propose un article sur "Comment Taïwan a réussi à contenir l'épidémie." Ce pays ne déplore que 2 morts alors qu'il est pourtant proche de l'épicentre du coronavirus. Christophe (mon beau-frère) qui vit à Taipei est d'accord pour témoigner.

On cale le rendez-vous via whatsapp mardi à 10h30 heure française/17H30 à Taïwan.

J'aimerais faire une captation vidéo de l'appel, mais je n'arrive pas à installer l'outil sur mon portable. Tant pis.

On se quitte au bout de plus d'une heure. Et Christophe me promet d'envoyer des photos le lendemain.

On se replonge avec Aurore dans les réponses aux questions que les lecteurs nous ont posées.

Puis, dans l'après-midi, Damien nous demande de réfléchir à un "titre" pour le nouveau dossier Solutions que nous ouvrons, sur la pandémie.

