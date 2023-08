Entre Gréolières et Saint-Auban, touristes et professionnels à la recherche d’une Côte d’Azur plus responsable

"Avant tout, si vous êtes pressé, vous ne trouverez pas votre bonheur ici…"

Affichée à l’entrée du restaurant La Source à Saint-Auban, cette phrase annonce la couleur. Ici, on vient pour se relaxer, goûter la quiétude des lieux, humer l’air de la montagne et se repaître de ses bons produits.

François Chollet, cheveux longs et voix décidée, est l’auteur de ces quelques mots.

Cet enfant du pays a repris il y a quelques années la gestion du site Terre des lacs, dénommé ainsi pour la multitude de petits lacs qui jaillissent ça et là au détour des bois.

L’eau, cristalline, scintille sous l’effet du vent. La montagne, majestueuse, se dresse en fond, invitant le spectateur à la contemplation.

Jonathan et Emilie sont montés pour la journée. Avec leur fils, ils profitent du site.

"On était venus pour voir les poneys à Thorenc", explique Emilie en désignant son petit garçon.

A l'entrée du restaurant La Source, du site Terre des lacs, le ton est donné. Photo Flora Zanichelli.

A la pause déjeuner, ils ont fait une halte à Saint-Auban et découvert Terre des lacs. Ces Azuréens sont des habitués de l’arrière-pays.

"Je venais souvent dans le coin étant enfant", se souvient Jonathan.

Ici, affirment-ils, ils peuvent se ressourcer la journée avec des températures plus clémentes que sur le littoral.

A l’entrée du site, un petit cabanon propose du matériel de pêche, des chaises sont disposées autour de l’eau.

"L’activité a été régulée pour permettre aux visiteurs de pêcher dans les meilleures conditions", poursuit François Chollet qui a fait du respect de l’environnement son credo.

Une position qu’il défend bec et ongles avec les acteurs locaux, à commencer la municipalité de Saint-Auban, engagée dans un tourisme de qualité.

François Chollet a repris le complexe Terre des Lacs et propose des activités dans le respect de la nature locale. Photo Flora Zanichelli.

Air pur, canyoning et cuisine locale

En outre, à Saint-Auban, les activités ne manquent pas : canyoning, sentier du vertige, cuisine locale sont les fers de lance de ce tourisme qui se veut respectueux de l’environnement. Un parcours qui s’inscrit dans la mise en place d’un "Pôle Nature" offrant une série d’activités au grand air.

"Un projet auquel toutes les autorités locales, à commencer par la municipalité mais aussi la Dreal (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement) ou encore la CAPG (communauté d’agglomération du pays de Grasse) ont participé", souligne François Chollet pour qui ce travail en commun est essentiel en plus d’être efficace.

"Les activités ont un certain prix, confie-t-il encore. Prenez une journée de canyoning. Une sortie avec un guide coûte une cinquantaine d’euros par tête. C’est cher, mais vous avez une personne qui vous explique le territoire, sa flore."

L'entrée du site Terre des Lacs qui promeut un tourisme écoresponsable. Photo Flora Zanichelli..

Et ça marche. Cette année, il a recruté une monitrice pour les balades à cheval.

Quant au restaurant La Source, qui jouxte les deux lacs, il affiche complet. "Les paninis sont faits maison, on propose de la truite, qui est un poisson d’ici. Nous avons également une cuisinière et nous nous fournissons auprès de fermes locales", poursuit François Chollet.

Privilégier la qualité à la quantité, c’est le pari de cet entrepreneur. "On ne cherche pas à développer le tourisme outre mesure", poursuit celui qui prône un équilibre entre cadre et économie, loin de la surconsommation.

Patrice Longour a créé la réserve des Monts d'Azur qui accueille des bisons d'Europe, des cerfs, des daims... Photo Sophie Casals.

Sensibiliser à l’environnement

C’est également la philosophie de Patrice Longour, fondateur de la Réserve des Monts d’Azur. 700 hectares de réserve sauvage où cohabitent sangliers, cerfs, daims, chevaux de Przewalski et bisons d’Europe.

Des écolodges permettent de dormir sur place et de profiter de la réserve à la nuit tombée, après le départ des touristes à la journée. Un restaurant offre la possibilité de déjeuner au milieu de la nature. Chevreuils, oiseaux, papillons y défilent en toute tranquillité.

Pour visiter le site, des promenades à pied ou en calèche sont proposées.

Accompagnés, les visiteurs découvrent plaines et sous-bois peuplés d’animaux qu’ils observent à distance raisonnable pour ne pas les perturber.

Des bisons de la Réserve des Monts d'Azur. Photo Flora Zanichelli.

Julie Chêne, 26 ans, promène les touristes au milieu des bisons.

"Certains visiteurs ne viennent ici que pour se prendre en selfie avec les animaux, d’autres, en revanche, interrogent", sourit la jeune femme titulaire d’un master en gestion de la biodiversité pour qui susciter l’envie de comprendre reste un vrai défi.

"Je recrute de plus en plus d’universitaires, de scientifiques, pour aller plus loin dans l’approche", explique Patrice Longour.

Où l’on apprend comment le bison participe à tout un écosystème.

"La démarche porte ses fruits, poursuit la jeune femme. En 2005, le lieu comptait 80 espèces d’oiseaux différentes. Aujourd’hui, on en recense 149."

Julie Chêne, 26 ans, est guide à la Réserve des Monts d'Azur. Photo Flora Zanichelli.

Comprendre les enjeux locaux

Qui est donc ce public averti? "Nous avons des personnes qui viennent surtout des Alpes-Maritimes et des départements avoisinants", remarque Patrice Longour.

Les familles, parents et enfants ou grands-parents et enfants, constituent la moitié de la clientèle. "Les 50% restants, ce sont des couples."

Des personnes qui souhaitent voyager autrement mais qui prennent aussi la mesure du problème et se posent des questions, constate encore ce professionnel.

"Les gens sont attachés à leur cadre, ils voient qu’il se transforme et ils ont envie d’en prendre soin", poursuit Patrice Longour qui constate des changements en première ligne. "Regardez ce vent qui souffle, poursuit-il en faisant mine d’écarter une bourrasque. Sans compter les températures, on a parfois les mêmes que sur le littoral alors que normalement, il y a une différence."

Proposer aux bassins locaux de population de comprendre les enjeux de leur territoire.

"C’est possible, poursuit Patrice Longour en désignant un carré d’herbes fleuries. Regardez-le, je connais des gens qui vont pouvoir vous expliquer tout ce qu’il y a dessus, qui vont vous tenir deux heures sans vous ennuyer. Avec de la pédagogie, on peut tout."

Yves et Pierrette habitent à Nice mais passent leurs vacances dans l'arrière-pays. Photo Flora Zanichelli.

Surtourisme et Airbnb

Mieux connaître son lieu de vie, c’est également une option que défendent Pierrette et Yves. Habitants à Nice à l’année, ils ont voulu montrer la réserve des bisons à Angèle, la petite-fille de Pierrette. Pendant ces quelques semaines de répit, ils ont élu domicile au Val de Roure, chez Yves, qui dispose d’un appartement là-bas.

"Beaucoup de personnes ne font pas attention, constate Pierrette. Le tourisme à Nice, c’est beaucoup de monde, Airbnb, c’est dommage."

Elle se remémore son enfance, "plus simple avec la mer, la plage".

Amandine et Eric sont venus montrer la Réserve des Monts d'Azur à leurs enfants. Photo Flora Zanichelli.

"Nous aussi, on fuit le tourisme de masse, on fuit le littoral", renchérit Amandine, venue passer une nuit avec son mari, Eric, et leurs deux enfants, Pablo et Marie.

"En restant la nuit, on a eu un rapport avec le lieu privilégié, poursuit Eric. Des biches et des faons sont venus jusque sous nos fenêtres."

"Proposer un tourisme différent? renchérit Amandine. Pour nous c’est primordial et important. On voit bien que partout, ça l’est. Regardez, ils ont mis des quotas en bord de mer."

Elias et Dominique discutent avec Hélène dans le centre de Gréolières. Photo Flora Zanichelli.

A Gréolières, Hélène discute avec Dominique et Elias. Le couple, qui habite Waterloo, a pris une location à Tourrettes-sur-Loup. "On adore randonner dans l’arrière-pays", commente Dominique, qui a travaillé pendant longtemps sur la Côte d’Azur avant de regagner la Belgique.

"On a fait un circuit dans les Gorges du Loup, très agréable, poursuit Elias. Avec l’eau à proximité, on a pu se rafraîchir, et tout était à l’ombre."

Hélène extrait du coffre de sa camionnette une série de petits guides sur l’arrière-pays, réalisée en partenariat avec Le Petit futé. Des circuits de randonnées y sont proposés, ainsi que des adresses pour profiter des spécialités locales.

"Nous proposons aussi des visites guidées d’une heure trente, gratuites", poursuit Hélène, pour qui l’arrière-pays présente un très grand potentiel en matière de slow tourisme.

"Valoriser les espaces naturels de la région et contribuer à une meilleure gestion des flux touristiques dans l’espace et le temps", c’est aussi l’un des objectifs du Comité régional du tourisme Côte d’Azur, tel que l’organisme l’a énoncé dans son dernier rapport.

De nombreux labels ont ainsi été mis en place, comme la Clef verte ou encore Ecogites et Ecogestes. Sur ce site, le CRT regroupe également les offres touristiques durables.

"On a une forte envie de faire découvrir notre territoire, poursuit Hélène. Ici, ce n’est pas seulement des paysages, mais aussi un patrimoine, des habitants. On veut montrer ça aussi."