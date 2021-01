ENQUÊTE. Libido, dépression, AVC… Elles racontent pourquoi elles ont arrêté la pilule contraceptive

Lauriane a les larmes aux yeux. En discutant de la pilule, elle se rend compte qu'elle n'est pas seule à avoir souffert d'effets indésirables. Loin de là.

Cette jeune femme de 27 ans a arrêté la contraception hormonale depuis un mois. Quelques semaines qui lui ont déjà permis de se redécouvrir.

"J'ai eu de nombreux effets secondaires quand j'ai commencé à prendre la pilule, notamment au niveau de mon humeur. J'avais des périodes qui revenaient au cours desquelles j'avais le sentiment de passer à côté de quelque chose, de ne pas être moi-même."

"C'était très particulier, explique Lauriane, de la région de Lyon. Je ne me reconnaissais plus et me demandais où avait bien pu passer la jeune fille sportive qui adorait la campagne. J'étais vite fatiguée, je n'avais pas le goût de grand-chose. J'ai également pris beaucoup de poids et ma libido a baissé."

Des témoignages comme celui-ci, nous en avons reçu près de 1.500 à la suite d'un appel à témoins lancé sur les sites du groupe Nice-Matin.

Des femmes venant de toute la France, de tout âge, souhaitant raconter leur expérience négative de la pilule contraceptive.

Un AVC à 21 ans

Parmi elles, Carla, 22 ans. L'année dernière, elle a fait un AVC.

"Cela faisait quelques années que j'avais des migraines mais je ne m'inquiétais pas, je pensais que c’était mon corps, parce que ma vie avant pilule, que j'ai commencée à 15 ans, je ne m’en souviens pas vraiment", retrace la Vallaurienne.

Le 12 septembre, elle se réveille avec un "gros mal de tête", qui empire au fil des heures. Vers 17h, elle ne tient plus. Alors qu'elle se trouvait dans un centre commercial, elle prend du paracétamol et, dix minutes plus tard, les symptômes de l'AVC apparaissent.

"J’ai perdu l’usage de ma main droite, toute la partie droite du corps était engourdie, j’ai perdu la parole. Je suis rentrée chez moi et je suis allée voir SOS médecins, mais la file d'attente était immense donc je suis retournée chez moi. Puis j’ai reperdu la parole."

Dans la soirée, Carla vomit du sang et finit par s'endormir. Le lendemain matin, elle prend la voiture pour rentrer chez ses parents, à Vallauris. Un trajet de plusieurs heures depuis Montpellier, où elle étudie.

"Arrivée chez moi, ça n'allait pas bien du tout. C'était vraiment horrible. J'ai recommencé à vomir. Mes parents m'ont tout de suite emmenée à l'hôpital d'Antibes." La jeune femme raconte qu'on lui a juste fait une prise de sang et un test de dépistage de la Covid-19, pandémie oblige.

"On m’a dit que ce n’était pas grave, que c’était juste un mal de tête et qu'il fallait prendre du paracétamol. Mais ils m’ont quand même prescrit une IRM et c’est ce qui m’a sauvé. Elle a montré que j’avais une tache sur le cerveau. Le médecin m'a appelée pour me dire d’aller immédiatement aux urgences, que c’était très grave."

Elle se rend à l'hôpital de Monaco, où "ils m’ont dit tout de suite: “Vous jetez votre boîte de pilule devant nos yeux et vous ne la prenez plus jamais”."

Carla reste une semaine à l'hôpital, où elle passe "tous les examens possibles et inimaginables". "Mais je n'avais aucun problème, tout était parfait. J'ai une hygiène de vie très saine, je ne fume pas, je ne bois pas, je mange bien... Rien dans mon comportement ne laissait présager un AVC. Le seul truc toxique que je consommais, malgré moi, c'était la pilule."

"Ce qui est horrible, c’est qu’ils ne peuvent pas affirmer à 100% que c’est à cause de la pilule mais ils savent que c’est ça", souligne la jeune femme.

Le 12 septembre, Carla a arrêté la pilule. Elle n'a plus jamais eu mal à la tête. "Depuis 7 ans, j'avais une migraine une fois par semaine. Ça fait 4 mois que je revis, c’est magique!"

Trois tumeurs au cerveau

Il y a aussi l'histoire d'Anne, 55 ans, à Paris. Pendant une trentaine d'années, elle a pris une contraception hormonale et a enchaîné plusieurs pilules comme Diane 35, Lutéran, Lutényl et Androcur.

Que des pilules épinglées, encore très récemment par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), pour les surrisques démontrés de méningiomes, des tumeurs au cerveau.

"En 2015, je suis allée chez mon ophtalmo pour changer mes lunettes et on n’arrivait pas à trouver la bonne correction. Elle m’a prescrit une IRM, parce que quelque chose n’allait pas, et on a découvert trois méningiomes", expose Anne.

Au téléphone, la quinquagénaire a du mal à se souvenir avec précision de son parcours. Elle garde un dossier médical, ouvert devant elle.

"J'ai commencé par voir flou de temps en temps, ensuite comme des crises d'épilepsie, je perdais le contrôle des membres supérieurs puis inférieurs. On m'emmenait à l'hôpital mais ils ne pouvaient rien faire et, dès que ça se calmait, on me renvoyait à la maison."

Anne fait plusieurs crises avant d'en faire une plus grave en 2016. "À l'hôpital, on ne s'est pas rendu compte tout de suite que j'avais perdu une partie de ma mémoire."

Elle raconte s'être sentie abandonnée, isolée, jusqu'à prendre la fuite de l'hôpital en plein Paris. Elle rentre chez elle, mais ne se souvient pas comment, et reste alitée trois mois.

La quinquagénaire consulte un premier neurochirurgien, qui lui affirme qu'elle est "folle" et qu'elle n'a pas de méningiome. Le deuxième lui dit qu'elle n'a pas pris la pilule assez longtemps pour en développer.

En faisant des recherches sur Internet, elle tombe sur Amavea, une association de victimes de méningiomes. "J'ai lu plein de témoignages, j'ai pris contact avec l'association et j'ai enfin compris ce qui m'arrivait, je n'étais pas folle!"

Aujourd'hui, les méningiomes d'Anne sont reconnus. Une des tumeurs n'est pas opérable, les deux autres sont "trop petites", "pas la peine de se faire opérer".

"Les gynécos prescrivent encore ces pilules et se marrent quand on parle. C’est inadmissible. J’ai dit à ma fille de ne pas en prendre. Ce sont des tumeurs bénignes, c’est ce qu’ils disent, mais je suis malvoyante!"

Désormais, Anne cherche des traitements alternatifs, se tourne vers la réflexologie et la micro-ostéo. Et elle "apprend à vivre avec."

"Au moins 83 décès chaque année"

Les cas de Carla et Anne ne reflètent pas la majorité. Elles ont subi des accidents graves sous pilule, qui peuvent aller du cancer aux AVC en passant par des thromboses veineuses, la formation d'un caillot sanguin qui peut mener à une embolie pulmonaire.

"Les femmes de moins de trente ans qui ont pris la pilule au moins une fois dans leur vie présentent un taux de décès trois fois supérieur à celles qui ne l’ont jamais prise", résume la journaliste Sabrina Debusquat - qui a publié en 2017 le livre "J'arrête la pilule" - en se basant sur une étude parue dans le British Medical Journal en 2010.