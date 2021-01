ENQUETE. Le commerce de centre-ville est-il en danger dans les Alpes-Maritimes et le Var?

Nouvelles surfaces commerciales: l'équivalent de trois Cap 3000

Extension de Cap 3000, Carrefour Lingostière et Leclerc Saint-Isidore, création de Polygone Riviera, Nice-One et demain l'ouverture d'Ikea dans la plaine du Var à côté du stade Allianz Riviera, d'Iconic à Nice-Thiers et d'Open Sky à Valbonne...

Au total ce sont, à terme, quelque 440.000 m² supplémentaires offerts aux consommateurs azuréens. Soit l'équivalent de 3 fois la surface de vente de Cap 3000.

"On nous a longtemps expliqué que le département des Alpes-Maritimes était sous-doté. Aujourd'hui, les projets sont devenus réalité et il y a trop d'offre, constate Bernard Chaix, les grandes surfaces alimentaires qui se sont retrouvées en concurrence avec des centres commerciaux énormes ont dû augmenter leurs surfaces commerciales pour rester dans la course."

Dans l'aire toulonnaise, au printemps 2016, L'Avenue 83 a ouvert ses portes et ses 90 boutiques et 51.000 m² de surface commerciale à ses clients. Aujourd'hui, ce centre, situé à côté de Toulon, concurrence le centre Mayol et Grand Var, mais aussi les commerces de centre-ville de Toulon.