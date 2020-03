En pleine crise du Covid-19, il est encore possible de réserver un billet pour l’Italie

C’est une question qui est souvent posée sur les réseaux sociaux. Sur les groupes d’Italiens vivant en France, nombreuses sont les demandes sur la possibilité de regagner encore l’Italie. Une demande de rapatriement tout à fait compréhensible même si de nombreux Italiens demandent à leurs concitoyens de ne pas revenir afin d'éviter d’aggraver une situation déjà très alarmante. Alors que peut-on faire ou ne pas faire, à l’heure de cette grave crise sanitaire?

A Nice, j’entends les avions survoler la ville et je les vois atterrir depuis mon balcon d’où j’aperçois l’aéroport. Je décide alors de tenter l’expérience, puis-je encore trouver des billets pour rejoindre la capitale italienne? Sur l’application Skyscanner, je tape une recherche destination Rome pour ce samedi ou dimanche.

Pour dimanche, quelques billets sont disponibles dont un à 177,19 euros. Départ à 9:50, arrivée à 18:45 à Rome avec une escale à Hambourg. Les vols sont effectués par Germanwings et Eurowings. Un voyage de 8 heures 55 pour rejoindre la capitale italienne, d’ordinaire à une petite heure de Nice. Quel sentiment étrange.

Les services d'assistance des compagnies submergés

Je rentre toutes mes données et je n’ai aucun problème à arriver jusqu’au paiement. Je décide de joindre la compagnie, pour que l’on me précise si oui ou non, je peux réserver sans craindre de voir mon vol annulé. Deux numéros de téléphone mis à disposition par Lufthansa sur leurs sites: le premier sonne tout le temps occupé, le deuxième ne répond pas.

J’appelle alors l’aéroport de Rome, un message automatique en italien me dicte à toute allure un numéro que je peine à prendre en note. Je compose ce nouveau numéro, le message d’attente à peine fini, l’appel est coupé. Je n’arriverai à joindre personne par la suite.

Alitalia propose également des vols, à des prix bien plus raisonnables cette fois, mais dès lundi. Pour 51,51 euros, je peux partir à 15:15. Durée du vol tout à fait normale: 1 heure 10. J’arrive également jusqu’au paiement, mais là aussi, impossible de joindre le service d’informations, qui sonne occupé.

J'en profite pour regarder les vols pour Milan, la capitale lombarde vivant des heures extrêmement difficiles. Je trouve un billet à partir de 86,95 euros lundi pour un vol d’une durée de 3h15 transitant par Rome. Je rappelle le numéro d'information et obtient confirmation du centre d'appel d'Alitalia: "Tout vol en vente sur le site est maintenu."

Rapatriements et organisation des aéroports

En Italie, 76 % des vols ont été annulés depuis le début de la crise. Sur le site du journal italien Il Messaggero, une vidéo montre les allées vides de l’aéroport international de Rome, Fiumicino. Désormais seul le terminal 3 fonctionne. Une mesure également adoptée dans de nombreux aéroports comme celui de Nice qui a annoncé qu'il resterait ouvert et qui opère ses vols uniquement du Terminal 2.

A Fiumicino, des barrières ont été érigées le long des allées et les portes coulissantes ne fonctionnent plus, raconte le journal. Ici, le silence règne en maître.

"Les compagnies réduisent leurs vols à vue d'oeil, raconte une employée. Les passagers? Ce sont des Italiens qui rentrent car maintenant, ça ne change plus grand chose d'être ici ou ailleurs. Alitalia rapatrie les gens d'un peu partout, demain, on attend un avion du Caire par exemple."

"Les seuls étrangers que j'ai vus, poursuit cette employée, ce sont des Allemands qui viennent pour des motifs de travail". Dans l'aéroport, des mesures ont été prises: les employés ont des masques et des gants, seul un bar est resté ouvert pour les ravitailler et assurer le minimum vital. La Croix Rouge contrôle la température des passagers à l'arrivée et au départ. Une personne munie d'un mégaphone passe le long les passagers pour leur faire respecter les distances de sécurité.

"Ça fait dix ans que je travaille à Fiumicino, franchement, voir l'aéroport désert, c'est presque plus glaçant que le centre de Rome", confie la jeune femme.

Quant à Milan, l’aéroport de Linate a été fermé. Seul Milano Malpensa reste ouvert. Il ne reçoit désormais que les vols d’urgence sanitaire ou réservés au transport d’organes.

Alertée par la situation de ses concitoyens à l’étranger, la Péninsule tente de trouver des solutions pour permettre aux gens de rentrer chez eux. De France, deux séries de vols quotidiens sont organisés depuis Paris et Marseille trois jours par semaine.