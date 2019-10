En Corse, les autorités récusent toute "faillite" face aux violences

S'il concède des "échecs et dans ce cas la frustration est grande", le Procureur général de Bastia souligne qu'"il y a des résultats" et "pas de malédiction corse".

Selon des chiffres officiels obtenus par l'AFP, il y a eu en Corse entre 2004 et 2019, 451 homicides ou tentatives, dont 292 faits considérés comme "élucidés", soit un taux de 64,75%. Pour la police, un fait est classé "élucidé" dès qu'il y a eu des mises en examen - avant tout procès et donc toute condamnation ou acquittement des mis en examen.

Sur la foi de cet indicateur, le taux d'élucidation des homicides en Corse est comparable au taux national: 82% en 2017, contre 78% au niveau national; 75% en 2018, contre 82%.

"Pas comme une série TV"

Nombre d'enquêtes sont toutefois complexes. Selon une source proche du dossier et des vérifications réalisées par l'AFP, depuis 2017 la Corse a été endeuillée par 29 homicides, dont 13 considérés comme des règlements de compte.

Mais si 17 des 29 homicides ont pour l'heure conduit à des mises en examen, cela a été le cas uniquement pour quatre des 13 règlements de compte.

Il existe "une vraie difficulté au niveau de la preuve pour les règlements de compte mais c'est également le cas sur le continent", rappelle M. Rastoul.

"On ne règle pas un homicide en 52 minutes comme dans une série TV", insiste le général Tony Mouchet, à la tête d'un millier de gendarmes en Corse, soulignant qu'extraire une ADN peut prendre "15 jours à trois semaines".

"Si la majorité des homicides sont commis dans une sphère familiale et souvent par des primo-délinquants, ceux liés à l'affairisme ou la criminalité organisée sont beaucoup plus complexes: le tireur n'est pas lié à la victime, les scènes de crime peuvent être nettoyées, nous avons affaire à des professionnels qui connaissent certaines parades", poursuit M. Mouchet.

En témoigne le cas du double assassinat de Jean-Luc Codaccioni et Antoine Quilichini, deux figures du banditisme insulaire tuées devant l'aéroport de Bastia le 7 décembre 2017. Ce n'est que six mois plus tard, en juin 2018, que deux vagues d'arrestations ont débouché sur 19 mises en examen.

Et mardi, quasiment deux ans après les faits, sept nouvelles arrestations ont eu lieu, dans ce qui est présenté à l'AFP par une source proche de l'enquête comme "une fin de dossier".

Mais il faudra sans doute attendre 2020, voire 2021, pour la tenue du procès dans un dossier pourtant considéré comme "rondement mené", selon des sources policières et judiciaires.

Repentis corses

Une lenteur qui renforce le sentiment diffus que les autorités ne parviennent pas à protéger ceux s'élevant contre les bandes criminelles. Pourtant, rappelle le général Mouchet, les enquêteurs "savent traiter les renseignements en toute discrétion, les +blanchir+ c'est-à-dire les anonymiser".