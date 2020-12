Emmanuel Macron testé positif à la Covid-19: que risque-t-il face à la maladie?

Le président de la République, qui aura 43 ans le 21 décembre, se situe dans une tranche d’âge plutôt épargnée par les formes graves de la maladie.

Car parmi les patients atteints de formes très sévères "on retrouve, en réanimation, des personnes âgées de plus de 60 ans présentant souvent des comorbidités (hypertension, diabète, surpoids) plus ou moins importantes" rappelait à Nice-Matin le Pr Jean Dellamonica, chef du service de médecine intensive réanimation dédiée au Covid-19 à l’Hôpital l’Archet 1 de Nice.

Le plus jeune président de la Ve République ne semble cocher aucune case.

71% des patients en réanimations sont des hommes

Selon le dernier bulletin d’information publié par Santé publique France, la classe d’âge d’Emmanuel Macron (15-44 ans) n’est pas à risque. Elle ne représente que 3% des patients hospitalisés et 5% des patients admis en réanimation.

Parmi eux 89% présentent au moins une comorbidité. Les comorbidités les plus fréquemment rapportées sont l’obésité (46%), l’hypertension artérielle (45%) et le diabète (31%).

Ce qui ne semble pas le cas du chef de l’Etat, dont l’état de santé est néanmoins couvert par le secret médical.

L’âge médian des patients en réanimation est de 68 ans.71% sont des hommes.

Les 15-44 ans représentent seulement 1% des 59 351 décès liés à la Covid-19 enregistrés par les autorités depuis mars, toujours selon l'agence nationale de santé publique.