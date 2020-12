Emmanuel Macron positif à la Covid-19: les cas contacts du chef de l'Etat pourraient être très nombreux

Embouteillage à prévoir sur les tests PCR. Dans un communiqué de l'Elysée, on a appris ce jeudi 17 décembre qu'Emmanuel Macron avait été testé positif à la Covid-19, après avoir présenté les premiers symptômes de la maladie.

Dans la foulée, Jean Castex, Premier ministre a annoncé qu'il se plaçait, de fait à l'isolement "bien qu'il ne présente aucun symptôme de la maladie", en tant que cas contact, tout comme Richard Ferrand, président de l'Assemblée Nationale.

Certains présidents de groupes politiques comme Valérie Rabault (PS) ou Olivier Becht (Agir ensemble), qui comme le président de l'Assemblée nationale, ont déjeuné ce mardi 15 décembre, avec le chef de l'Etat, ont annulé leurs rendez-vous ou se sont isolés, ont indiqué à l'AFP des sources parlementaires. Et ils risquent de ne pas être les seuls à se mettre à l'isolement à une semaine des fêtes de fin d'année: l'agenda du chef de l'Etat était chargé ces derniers jours.

Des dirigeants européens de premier plan...

En remontant celui-ci, sur les sept derniers jours, on constate que les 10 et 11 décembre dernier, le chef de l'Etat était au Conseil Européen.

Le 14 décembre dernier, il co-présidait les célébrations du 60e anniversaire de la signature de la convention de l'OCDE avec Angel Gurria, Secrétaire général de l’OCDE, Charles Michel, président du Conseil Européen, Audrey Azoulay, directrice générale de l'Unesco et Pedro Sanchez, Président du gouvernement d’Espagne. Ce dernier s'est d'ailleurs placé à l'isolement jusqu'au 24 décembre dernier, selon les autorités espagnoles.

... et les membres de la Convention climat

En fin de matinée, Emmanuel Macron a participé au tirage au sort de la phase de poule de la Coupe du Monde de Rugby 2023. A l'heure du déjeuner, il recevait Pedro Sanchez, Président du gouvernement d'Espagne, Charles Michel, Président du Conseil européen et Angel Gurria, Secrétaire général de l'OCDE. Puis dans l'après-midi, le chef de l'Etat échangeait avec les membres de la Convention Citoyenne pour le Climat.

Le 15 décembre, il s'est entretenu avec Peter Maurer, Président du Comité international de la Croix-Rouge, avant de déjeuner avec les Présidents des groupes politiques à l’Assemblée nationale en présence de Richard Ferrand, Président de l’Assemblée nationale et Marc Fesneau, ministre chargé des Relations avec le Parlement. Ce dernier se place également à l'isolement.

Castaner, Guerini, Bayrou...

Selon Le Point, le chef de l'Etat dînait le soir-même à l'Elysée, dans la salle des fêtes, avec une dizaine de parlementaires dont "le Premier ministre Jean Castex, le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, le patron de LREM Stanislas Guerini, le chef des députés LREM Christophe Castaner, François Bayrou et Patrick Mignola pour le MoDem et, côté conseillers, le secrétaire général de l'Elysée Alexis Kohler, le tandem de conseillers politiques officieux Stéphane Séjourné et Thierry Solère et le conseiller politique en titre Pierre Herrero. Et, bien sûr, présidant la tablée, Emmanuel Macron", détaillent nos confrères. Le lendemain, Emmanuel Macron a déjeuné avec Antonio Costa, Premier ministre du Portugal. Ce dernier indique d'ailleurs s'être mis à l'isolement.

l'agenda de Jean Castex bousculé

Alors qu'il présentait ce mercredi 16 décembre, la stratégie vaccinale du gouvernement devant les députés, Jean Castex devait la présenter, ce jour, aux sénateurs. Mais en raison de son isolement, ce dernier a du renoncer à ce rendez-vous.

Son agenda sera adapté, selon Matignon, qui indique que tout sera fait pour que le Premier ministre "puisse travailler en distanciel, durant les sept prochains jours". Jean Castex a aussi effectué un test PCR, "les résultats sont attendus sous peu", précise Matignon.

BRIGITTE MACRON CAS CONTACT

Selon LCI, Brigitte Macron est, de fait, cas contact d'Emmanuel Macron mais ne présente aucun symptôme de la maladie. Avant de se rendre à l'hôpital Saint-Louis à Paris pour une visite d'un service pédiatrique, la Première Dame avait effectué un test PCR, le 15 décembre dernier.

Celui-ci s'est révélé négatif mais un second devrait avoir lieu "bientôt", précise la chaine qui indique par ailleurs que Brigitte Macron, en raison de son statut, s'isolera.