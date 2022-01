Emmanuel Macron en visite à Nice et dans la Roya: suivez en direct le déplacement du président de la République

Une visite en deux temps, pour répondre à nombre d’attentes. Emmanuel Macron est en déplacement dans les Alpes-Maritimes, ce lundi, sur deux terrains distincts.

Le matin, objectif Nice et la sécurité. L’après-midi, cap sur la Roya et l’après-tempête Alex. Point commun entre ces deux séquences: prouver qu’il tient parole.

Ce matin, le président de la République posera la première pierre de l’hôtel des polices de Nice, sur le site de l’ancien hôpital Saint-Roch, aux côtés du maire Christian Estrosi. Accompagné des ministres GéraldDarmanin (Intérieur) et Marlène Schiappa (Citoyenneté), Emmanuel Macron vient valoriser cet outil financé par l’État à hauteur de 200 millions d’euros, qui doit réunir près de 2.000 fonctionnaires de police d’ici 2025.

Dans l'après-midi, il retournera dans la Roya, quinze mois après la tempête Alex. Emmanuel Macron visitera le chantier de la RD 6204, avant d’échanger à Tende avec élus, habitants, secouristes et autres acteurs de terrain. Objectif commun: "Assurer une reconstruction la plus résiliente et rapide possible", selon l’Élysée

